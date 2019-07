TV 2-SJEF: Sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2, her på kanalens høstlansering i Bergen i august 2018. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Ny avtale mellom TV 2 og Altibox

TV 2 og Altibox har blitt enige om en distribusjonsavtale som gir Altibox-kundene tilgang til alt TV 2-innhold på alle plattformer.

NTB

Ingvill Dybfest Dahl

Det kommer fram i en pressemelding fra TV 2 mandag kveld.

Avtalen omfatter alle TV 2-kanalene, TV 2s sportskanaler, C More og strømmetjenesten NF+ fra Nordisk Film. Partene er også enige om å integrere TV 2 Sumo i Altibox-plattformen. Altibox eies av Lyse.

– Vi er fornøyde med å ha landet en ny og fremtidsrettet avtale med TV 2. For Altibox har det vært viktig å sikre tilgang til alt det gode innholdet fra TV 2 på den måten kundene foretrekker, sier styreleder Toril Nag i Altibox.

Sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, Olav T. Sandnes, mener avtalen er et godt eksempel på et strategisk viktig samarbeid for begge parter.

– I et marked med stadig større kamp om nordmenns tid, trenger vi at partnere som TV 2 og Altibox finner sammen for å styrke det viktige norske innholdet og gjøre oss i stand til å møte den globale konkurransen, sier Sandnes i pressemeldingen.

I mars gikk Lyse-sjef Toril Nag ut i Kampanje og mente TV 2 ville ha dobbelt betalt etter at de pakket om sportstilbudet og lanserte den nye sportskanalen TV 2 Sport 1. TV 2 svarte i samme medium at Altibox tok helt feil.

Nå opplyser TV 2 at de har inngått en langsiktig distribusjonsavtale, uten å spesifisere for hvor lenge den gjelder.

Publisert: 01.07.19 kl. 22:06