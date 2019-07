TV-KLARE: Disse tre kvinnene skal etter hva VG kjenner til være klare for det nye TV3/Viafree-programmet som omhandler norske kjendismødre. Foto: VG

Linni Meister, Louise Angelica Riise og Kristin Gjelsvik gjør nytt mamma-program på TV

Etter hva VG erfarer tar programmet med de norske kjendismødrene over etter «Kristin & Dennis: 1 + 1 = 3».

På Viafree og på TV3 har seerne kunne følge blogger og influencer Kristin Gjelsvik (32) og kjæresten Dennis Poppe (27) på deres vei til å bli foreldre for første gang i programmet «Kristin & Dennis: 1 + 1 = 3». I april kom babyen til verden, men det betyr ikke at hun er ferdig på TV av den grunn.

Etter hva VG forstår er nemlig kanalen allerede igang med å spille inn et helt nytt program der de følger norske kjendismødre, deriblant nettopp Kristin Gjelsvik. Med i programmet, som skal ha fått navnet «Kjendismødrene», er også Linni Meister (33) og Louise Angelica Riise (29), får VG opplyst av kilder tett på produksjonen.

Kommunikasjonsdirektør i Nordic Entertainment Group (NENT Group, som eier blant annet TV3, Viafree og Viaplay), Line Vee Hanum, bekrefter at kanalen jobber med et nytt konsept med kjendismødre i hovedrollen, men hun ønsker å holde de fleste kortene tett til brystet.

– Vi er igang med et gøyalt prosjekt på Viafree med ganske hotte og flotte profiler. Men hvem som deltar i programmet er det for tidlig å gå i detalj på, sier hun til VG.

– Er planen at dette serien skal på skjermen allerede i høst, eller planlegger dere å vente?

– Det kommer på skjermen om ikke så lenge.

Kristin Gjelsvik bekrefter til VG at hun blir å se i det nye programmet «Kjendismødrene».

– Foreløpig kan jeg ikke si så mye, men jeg og Dennis har jo allerede delt mye av vår reise gjennom «Kristin & Dennis: 1 + 1 = 3». Nå fortsetter det lille eventyret, bekrefter 32-åringen, som fortsatt ikke har startet med innspillingen.

SNART FORELDRE: Louise Angelica Riise venter snart sitt første barn med John Arne Riise. Nå skal Louise Angelica vise fram sine ferdigheter som mamma på TV. Foto: Line Møller

– Jeg har ingen anelse av hvordan det blir, og har ikke møtt noen av de andre heller. Det som i hvert fall er tanken er at produksjonen skal følge ulike familier. Det er ikke så langt unna de vi hadde med vår egen serie, så det blir spennende å ta det videre. For min del starter innspillingen om kort tid, forteller hun.

Hun vil ikke bekrefte eller avkrefte VGs opplysninger om at Linni Meister og Louise Angelica Riise også blir å se i serien. Men Gjelsvik legger ikke skjul på at hun er fornøyd med at det ikke blir for mye fokus på sønnen Falk.

– Det er bra, for jeg er fortsatt opptatt av å ikke overeksponere barnet mitt før han er gammel nok til å bestemme slikt selv.

– Vet du om programmet skal sendes bare på Viafree eller om det også vises lineært?

– Jeg tror det skal sendes på TV3, Viafree og Viaplay, sier Gjelsvik til VG.

Det er bare uker igjen til Louise Angelica og John Arne Riise venter sitt første barn sammen. Termin er i august, og etter hva VG erfarer viser hun seg i det nye programmet både før og etter fødselen. Alle skal ha fått utdelt egne kameraer, og vignetten til programmet skal etter hva VG kjenner til etter planen spilles inn neste torsdag.

Da møtes de alle tre.

– Jeg kan bekrefte at det er noe gøyalt på gang, og som innebærer at jeg skal vise frem noen av de viktigste menneskene i livet mitt, sier Linni Meister til VG.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Louise Angelica Riise.

Publisert: 03.07.19 kl. 21:28