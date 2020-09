BLIR FORELDRE: NRK-profilen bekrefter at han venter sitt første barn. Foto: Trond Solberg

Nicolay Ramm blir pappa

Nicolay Ramm (31) og forloveden Josephine Leine Granlie (31) venter sitt første barn sammen.

Det bekrefter NRK-profilen i en sms til VG.

Til Dagbladet sier Ramm at babyen er ventet å komme til verden i januar neste år. Videre sier han at han allerede har lest ut boken med navn «Verdens beste pappa».

– Så jeg er så godt forberedt som jeg kan få blitt, tror jeg, sier han til avisen.

Paret har vært sammen i litt over fire år og viste seg første gang sammen i offisiell sammenheng på Gullruten i Bergen i fjor. Da betrodde de to til TV 2 at de ble et par etter å ha møttes på et julebord.

I april i fjor delte paret nyheten om at de hadde forlovet seg.

– Det føles helt fantastisk, og vi er veldig lykkelige, sa Ramm den gangen.

Da VG intervjuet Ramm hjemme i parets leilighet i 2018, røpet han at han er spesielt svak for kjærestens matlagingskunster.

– Hun er veldig god på å lage mat og fikser alt mulig til meg, skrøt programlederen, som vant publikumsprisen under Gullruten.

Publisert: 01.09.20 kl. 19:19

