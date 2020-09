«FARMEN»-KLARE: Her er de 14 deltagerne som deltar i høstens «Farmen». Fra venstre: Nils Kvalvik, Sindre Nyeng, Wiktoria Rønning, Thor Haavik, Karianne Kopperstad, Daniel Viem Årdal, Karianne Vilde Wølner, Kjetil Kirk, Raymond Røskeland, Jostein Grav, Sanna Khursheed, Lene Egeland Hogstad, Inger Cecilie Grønnerød og Tove Moss Lohne. Foto: Espen Solli

26 år gammel prest klar for «Farmen»: – Utrolig flaut om jeg hadde «hoppet i høyet»

HØNEFOSS (VG) Thor Haavik (26) har aldri hatt kjæreste, og håper å leve opp til målsettingen om null sex før ekteskapet. Her er alle deltagerne i høstens «Farmen» på TV 2.

Nå nettopp

Om drøye to uker går startskuddet for nok en runde av «Farmen» på TV 2, denne gangen med influencer og tidligere fotballspiller Mads Hansen (36) som programleder.

Én av dem som skal delta i år er 26 år gamle Thor Haavik fra Loddefjord. Haavik er nettopp ferdigutdannet prest etter virkelig å ha oppdaget kristendommen da han var 17 år.

– Jeg er glad i fotball, mennesker og Jesus, sier han til VG.

Nysgjerrig på hvem som deltar i årets «Farmen»? Svaret får du lenger ned i saken.

Vestlendingen har vokst opp i en tradisjonsrik familie, og lenge var fotball hans store, store lidenskap. Han spilte for klubben Løv-Ham, men i 1. klasse på videregående skadet han knærne og måtte gi seg.

En tung tid i livet fulgte.

Sett denne? Slik skal Mads Hansen lede «Farmen»:

– Det som hadde vært meningen i livet ble på en måte tatt fra meg. Jeg hadde ingen kristne venner, men det var på den tiden jeg begynte å tenke mer på Gud, Jesus og de tingene der.

Han forklarer:

– På én av de tyngste dagene satt jeg på mitt eget rom og prøvde å be. Det gikk i «Gud, om du finnes skal jeg gå hundre prosent inn for deg». Da skjedde det noe som er veldig vanskelig å forklare. Det strømmet på et ufattelig vis en ekstrem fred, kjærlighet og glede over meg. Jeg begynte bare å gråte, gråte og gråte. Jeg skjønte at det fantes noe mer. Gud finnes - og han bryr seg.

SPENTE KARER: Thor Haavik er klar for «Farmen» i Mads Hansens aller første sesong som programleder. Foto: Espen Solli

– Hvordan vil du beskrive den følelsen?

– Det nærmeste jeg kommer en beskrivelse er at det er sånn det må være i himmelen. Jeg følte at Gud var der akkurat da jeg trengte det, sier han om det som skjedde 6. mars 2011.

«Farmen»-deltageren vil ikke si at han på den tiden var deprimert, men han hadde aldri, og har aldri etterpå heller, vært så langt nede i livet.

– Det var nok det øyeblikket i livet der jeg var mest mottagelig. Jeg tror vi alle går igjennom perioder der vi kan være mer mottagelige enn i andre perioder, og dette var øyeblikket for meg.

les også Slik blir høsten på TV 2

Haavik bestemte seg for å vie livet sitt til den kristne tro. Og cirka to år etterpå tok han kontakt med han som var prest da han selv ble konfirmert.

– Jeg skrev til ham at jeg var klar for å gå hundre prosent inn for Gud, og spurte ham om vi kunne ta en prat. Vi møttes, og så ble jeg med i ungdomsarbeidet og ble kjent med folk. Ett år etterpå sto jeg i konfirmasjoner og talte, og en av de tingene jeg sa var at «Om noen hadde fortalt meg for tre år siden at jeg skulle stå her å snakke om Gud og Jesus... Sannsynligheten ville vært større for at jeg ble verdens beste fotballspiller».

26-åringen har aldri vært i et seriøst forhold med en kvinne, og mener at det heller ikke vil se helt bra ut om han oppnår «søt musikk» med en av kvinnene inne på «Farmen».

– Jeg har så og si vært gift med kirken de siste årene. Så jeg kan vel si så mye som at jeg ikke er på «utkikk» etter en jente inne på gården - akkurat det føler jeg at ville vært litt uprofesjonelt. Men ellers i livet er jeg jo på utkikk. Det er tid for det nå. I hvert fall når jeg helst vil vente til ekteskapet med det du vet.

forrige





























fullskjerm neste Wiktoria Rønning (22) er fra Aurskog, bor i Oslo, er singel og jobber som modell.

– Du mener at du ikke vil ha sex før ekteskapet?

– Jeg tenker at det er gode fornuftsgrunner til å vente. Det finnes vel statistikk som sier at de som venter til ekteskapet har 50 prosent mindre sannsynlighet til etter hvert å skille seg. Jo lenger man venter, jo lettere er det også å bygge opp et godt og solid forhold. Men så har jeg jo også inntrykk av at det er sykt vanskelig, men så langt har jeg klart det. Målet er at jeg skal klare å vente. Det tror jeg at jeg skal klare.

Han bedyrer at om han mot formodning skulle treffe sin store kjærlighet under TV-innspillingen, så blir det uansett hva ikke til at de «hopper i høyet».

les også «Farmen»-deltager giftet seg i helgen: – Rett og slett helt magisk

–Akkurat det ville faktisk vært helt sinnssykt krise! Da hadde nok de som kjenner meg blitt ekstremt overrasket. Det ville vært utrolig, utrolig flaut om jeg hadde «hoppet i høyet» inn på «Farmen», sier han og ler.

De siste årene spesielt har man sett flere eksempler på at deltagere tøyer grenser, jukser og bryter regler på andre måter inne på gården. Og som prest føler Thor Haavik at han har et ekstra ansvar for å holde seg i «skinnet» sånn sett.

– Jeg får nesten bare ta som det der som det kommer, men det er noen ting jeg veldig gjerne vil unngå å gjøre selv. Det er sikkert fristende å stjele for eksempel, men jeg håper å ha integritet som en kristen prest. Jeg føler jeg gambler litt nå ved å gå inn i dette, for jeg setter meg selv i gapestokken for hele verden. Jeg må holde meg selv i tømmene, sier «Farmen»-deltageren til VG.

«Farmen» har premiere på TV 2 tirsdag 22. september.

Publisert: 07.09.20 kl. 08:00

Les også