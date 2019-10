MILJØBEVISST: Mamma Victoria er nøye med at barna lærer seg å plukke opp søppel i naturen nå de er ute på tur. Foto: Stina Stjernkvist/TT / TT NYHETSBYRÅN

Miljøbevisst liten prins

Kronprinsesse Victoria og prins Daniel har som rutine at de plukker og plast og annet søppel når de er på skogstur med barna. Noe som lille prins Oscar (3) har fått med seg.

Nå nettopp







Tirsdag la det svenske kongehuset ut denne videoen på sosiale medier med teksten: «Prins Oscar sier også nei til plast i naturen».

Og det er ingen tvil om at lille Oscar tar oppgaven på alvor. For mens hans sykler i vei bortover turveien oppdager han søppel som slett ikke skal være der. Han bråstopper og roper: «Plast, plast i naturen».

les også Prinsesse Madeleines og prins Carl Philips barn ute av Kongehuset

Det er kronprinsesse Victoria selv som fanget situasjonen på en av kronprinsesse-familiens mange turer i skog og mark. En video som bare i løpet av times tid, har hatt godt over 40 000 visninger - og hundrevis av kommentarer.

For en uke siden ble det kjent at kong Carl Gustaf har bestemt seg for å gjøre endringer i det svenske kongehuset. En avgjørelse som innebærer at prins Carl Philips og prinsesse Sofias barn, samt prinsesse Madeleine og Christopher O’Neills barn ikke lenger kommer til å tilhøre Kongehuset.

les også Prinsesse Madeleine fryktet fødselsdrama i brorens bryllup

Men til forskjell fra sine kusiner og fettere, vil likevel prins Oscars liv bli preget plikter.

– Han er sønn av et blivende statsoverhode og dermed en del av arverekkefølgen, opplyser slottets kommunikasjons-sjef Margareta Thorgren til Expressen.

Publisert: 15.10.19 kl. 13:08







Mer om