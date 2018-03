Treningsblogger Jørgine «Funkygine» Vasstrand er vant til å ha en veltrent kropp. Nå er hun gravid og strever med å takle vektoppgangen. Foto: Kyle Meyr

Gravide Funkygine om tabutema: – Vil ikke se meg selv naken

Publisert: 26.03.18 18:37

Den gravide treningsbloggeren Jørgine «Funkygine» Vasstrand (28) sliter med de ekstra kiloene, noe som går ut over sex-livet.

– Vi har jo sex, men det er ikke så ofte som før. Og jeg kan plutselig få det for meg at nå skal vi ligge under dyna, ler toppbloggeren.

VG møter Jørgine og ektemannen Morten Sundli (27) på pressetreff i forbindelse med den nye sesongen av TV 2-serien «Bloggerne», som har premiere mandag kveld.

– Iblant får jeg ikke ta på deg, andre ganger vil du at jeg skal ligge tett inntil deg og holde på magen din. Jeg må jo liste meg litt på tærne, sier Morten, som understreker at for ham blekner alle Jørgines opp- og nedturer av det faktum at han nå skal bli pappa.

Jørgine fronter en sunn og sporty livvstil og sier hun alltid har vært avslappet i forhold til kroppen. Frem til nå.

28-åringen er over halvveis i svangerskapet, og det å se at kroppen har blitt større i takt med at babyen har vokst, har vært vanskelig for treningsbloggeren å takle.

– Det er litt hyklersk. Så lenge alt er fint og greit, har man et avslappet forhold til kroppen, men så plutselig er det ikke så greit lenger, innrømmer hun.

Sangerskapet er det tredje for Jørgine, som har to barn fra et tidligere ekteskap.

Tabutema

Til tross for at hun forsøker å jobbe med seg selv mentalt, sliter hun med å godta at kroppen forandrer seg. Og når hun ser seg i speilet, naken, er det én tanke som slår henne.

– Jeg gleder meg til ikke å være gravid lenger. Men jeg er veldig takknemlig for at jeg kunne bli det, og at Morten og jeg skal bli foreldre.

Jørgine synes det er vanskelig å innrømme at hun mistrives med selve graviditeten.

– Det er kjempetabu å si at «Faen jeg føler meg dritstygg». Det er forventet at du bare skal være sjeleglad og takknemlig for at du kan bære frem et barn.

Ektemannen Morten forteller henne flere ganger om dagen at han synes hun er helt nydelig.

– Jeg prøver å si det til henne konstant, men jeg møter bare en vegg av motstand, sier han.

– Jeg bør prøve å høre litt mer på Morten, og faktisk tro på hamn når han sier at han synes jeg er kjempedeilig, i stedet for å si «Hold kjeft», svarer Jørgine, som forteller at paret fortsatt har sex.

– Men jeg kan altså plutselig få det for meg at nå vil jeg ha det under dyna.

Jørgine brenner for trening, men det har blitt mindre av det nå.

– Jeg er ikke så gjennomtrent og sterk som jeg var. Jeg er litt sånn sliten, dvask og kjip i stedet. Det er noe jeg må jobbe med og forsøke å takle.

Samtidig som Jørgine selv går opp i vekt, jobber hun for å få VGTV-profilen Vegard Harm ned i vekt – se video under:

Med 350.000 følgere på Instagram, og en blogg som når ut til over 16.000 unike brukere, blir hun også ekstra oppmerksom på hvordan hun ser ut.

– Jeg vet at jeg blir målt fra alle kanter. Det er mange som er av den oppfatningen at jeg bare «nailer» alt her i livet, de overvurderer meg helt som person.

Hun synes det er bra at leserne hennes ser en annen side av henne, at de får innblikk i at hun også kan være usikker og misfornøyd med seg selv.

Presset på å komme raskt tilbake i form etter fødselen er også økende, spesielt blant kjendismødrene, som ofte legger ut bilder av sin flate mager kort tid etter fødsel.

Jørgine hevder imidlertid at selv om hun sliter med godta vektøkningen nå, kommer hun ikke til å stresse med å gå raskt ned igjen.

– Jeg kommer sikkert til å legge ut et bilde av en ikke-flat mage. For det kommer ikke til å være flatt. Og det er mange som legger ut bilder av en ikke-flat mage også. Med den stygge bleia og arr og alt mulig rart, så det er jo mye forskjellig som blir lagt ut, og det er bra.

Og om magen er flat eller rund, vil spille liten rolle for henne når babyen er født, tror hun.

– I det øyeblikket du har fått barnet, er det det viktige. Da er det noe annet som tar tiden og fokuset ditt, da får du endelig belønningen du har ventet på.

