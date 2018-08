«KRIGEN» FORTSETTER: Mads Hansen og Isabel Raad har de siste ukene kranglet åpenlyst i sosiale medier. Og konflikten er ikke helt avblåst ennå. Foto: Trond Solberg, Odin Jæger

Mads Hansen angrer på «våpenhvilen» med Isabel Raad: – Jeg blir ganske lei meg

Publisert: 07.08.18 13:17

Under én uke etter at Mads Hansen og Isabel Raad begravde stridsøksen, er ordkrigen i gang igjen.

Tidligere fotballspiller Mads Hansen (34) har de siste månedene rettet krass kritikk mot flere av landets største bloggere, noe som har skapt sterke reaksjoner fra bloggerne selv og fansen deres.

Det er spesielt Hansens kamp mot det han mener er bloggernes «normalisering» av plastiske operasjoner og eksponering av barn som har skapt overskrifter, og som har gjort at enkelte har beskyldt ham for mobbing.

Men han er ikke Norges nye «riksmobber», mener han selv.

– Jeg tror at alle oppegående folk som har satt seg inn i sakene skjønner at dette bare er berettiget kritikk, sier Mads Hansen til VG.

Det er ikke toppblogger Isabel Raad (24) enig i. Raad er den som kanskje har fått aller hardest medfart i debatten, og 24-åringen mener at Hansen prøver å snakke seg bort så fort han får muligheten.

– Han er en 34 år gammel fotballspiller, som ikke har peiling på hvordan vi jenter har det i dagens samfunn og hvordan kroppspresset fungerer. For meg virker han å være en avdanket fotballspiller som nå ikke har en karriere, sier hun til VG.

Bakgrunnen for den 24 år gamle bloggerens siste utspill er «våpenhvilen» mellom de to, som Nettavisen omtalte i forrige uke. Til VG forteller nemlig den tidligere Mjøndalen-spilleren at han angrer på at han sa ja til å begrave stridsøksen.

– Hun ringte meg jo. Jeg har litt ambivalent forhold til det, for man kan ikke være en offentlig person og be om et fripass og bare få det. Men da hun ringte meg var jeg på vei inn i et fly og måtte avslutte samtalen, så jeg sa bare at det var greit hvis hun ville at jeg ikke skulle nevne henne mer. Men jeg angrer litt, og synes ikke at noen skal få et sånt frikort.

Isabel Raad har – frem til nå – ikke ønsket å kommentere saken etter at «våpenhvilen» ble kjent. Nå legger hun imidlertid ikke skjul på at hun reagerer på Hansens uttalelser om at han angrer på at han sa det var greit å ikke lenger omtale henne.

– Jeg synes det er trist å høre, egentlig. Jeg ringte ham og fortalte hva jeg følte, at det har gått for langt og at det har gått på psyken min. Når jeg forklarte hvordan dette gikk inn på meg tok han det ganske seriøst, det virket som han viste forståelse. Hvis han angrer på det, er jo det dumt, da blir jeg faktiske ganske lei meg, forteller hun.

– Hun mener du er en avdanket fotballspiller, Mads?

– Hvis man er avdanket, da betinger vel det at man én gang har vært på topp. Og det har jeg aldri vært. Det å legge opp er heller ikke det samme som å være avdanket. Jeg registrerer også at hennes trumfkort i enhver diskusjon er alderen min. Det får stå for hennes regning. Det ville vært fristende for meg å spørre hva hennes karriere egentlig er, men det skal jeg holde meg for god til, sier han.

Han legger likevel til:

– Hvis hun oppriktig lurer, ville det også vært fristende å påpeke at jeg har et TV-program som har flere seere enn bloggen hennes har lesere. Men det skal jeg også holde meg for god til, sier Hansen.

Som VG tidligere har omtalt, fikk Mads Hansen nylig også tilsendt meldinger på Instagram, der det ble hevdet at det er opprettet en bruker som har til mål «å ta» Mads Hansen og hans nærmeste på bakgrunn av at de mener han bedriver mobbing.

Til VG sier Isabel Raad at det er det personlige i kritikken fra Mads Hansen hun reagerer på.

– Det er helt greit å kritisere det jeg sier, meninger og så videre. Men det jeg ba ham om å slutte med, og som jeg synes er for drøyt, er når han begynner å håne utseendet mitt. Det å håne rumpa mi og utseendet mitt – det synes jeg ikke er OK. Ingen skal tåle å høre at de ikke ser bra ut. Operert eller ikke, det er sånn jeg og kroppen min ser ut, mener hun.

Helt feil, mener Hansen:

– Selv om hun sier mange nok ganger at jeg har kritisert utseendet hennes, blir det ingen sannhet av den grunn. Selv om det virker sånn på leserne hennes som kontakter meg. Jeg har kommentert utseendet hennes ved én anledning, det er noe hun gjentar hele tiden. At jeg over tid har gjort narr av utseendet hennes. Og det er tull. Jeg har kritisert, og lagd humor, av at hun har tatt plastiske operasjoner. Ikke hvordan hun ser ut.

Nylig truet Isabel Raad med å anmelde Hansen for mobbing på nett, noe han selv uttalte at han tok med knusende ro.

