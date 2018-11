SVARER: Jan Gunnar Solli og Rikke Lund snakker ut om romanseryktene. Foto: Trond Solberg / VG

Jan Gunnar Solli svarer på romanseryktene: – Gøy at folk er nysgjerrig

Jan Gunnar Solli (37) og Rikke Lund (23) har danset seg gjennom «Skal vi danse» i høst. Nå svarer danseparet på romanseryktene.

Det var Einar Nilsson og Anette Stokke som svingte seg helt til topps og stakk av med seieren i «Skal vi danse» 2018. Jan Gunnar Solli og Rikke Lund kom på andreplass.

– Det er litt surt å tape, men jeg er en god taper i dag, og føler meg som en vinner. Jeg unner Anette og Einar dette av hele mitt hjerte, sier Jan Gunnar Solli til VG.

Dansepartner Rikke Lund forteller til VG at det har vært gøy å ha Solli som dansepartner.

– Vi har hatt våre oppturer og nedturer, definitivt. Men til syvende og sist har det vært en reise som jeg kommer til å ta med meg videre, sier Lund.

Den tidligere fotballspilleren er singel, men forteller at han ikke har fokusert på henvendelsene som kommer fra andre.

– Jeg tar det ganske med ro altså, forteller han.

Solli svarer på romanseryktene mellom han og dansepartneren.

– De har jo sett at meg og dansepartneren min har hatt veldig god kjemi på dansegulvet, sier han, og legger til:

– Men vi har et veldig profesjonelt forhold i forbindelse med det. Og nå er jo det forholdet på en måte over, men vi kommer til å være venner. Jeg kommer sikkert til å invitere henne med på noen gøye fester vi arrangerer fremover. Vi har hatt en utrolig gøy reise sammen og det er jeg veldig stolt over, sier Solli.

Dansepartneren bekrefter at det har vært spekulasjoner og romanserykter. Solli sier han synes ryktene bare er moro.

– De ryktene syns vi bare har vært gøy å spille litt på, fordi det er gøy at folk er nysgjerrige på oss, og liker å se i kameralinsen at det gløder litt på to som prøver å levere et show. Så det har vi bydd på, avslutter Solli.