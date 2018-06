TIL VG-LISTA: Både Alan Walker og Julie Bergan inntar Rådhusplassen 22. juni. Her fra rød løper under Spellemannprisen 2017. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Alan Walker og K-391 til VG-lista

Publisert: 21.06.18 11:31

RAMPELYS 2018-06-21T09:31:03Z

Stjerneduo er klar for å lage fest på Rådhusplassen 22. juni.

Etter flere uker med fram og tilbake er Alan Walker endelig bekreftet til å spille på VG-lista.

20-åringen fra Bergen var egentlig satt opp som artist på festivalen «Tusev Tek Barv». Nå blir det VG-lista i stedet.

I mai slapp Alan Walker og K-391 låten «Ignite» sammen med Julie Bergan og Seungri fra det sørkoreanske K-Pop-bandet Bigbang. Låten de siste fem ukene ligget på både 1. og 2. plass på VG-lista, og har mer enn 16 millioner avspillinger på Spotify.

«MER», som også har K-319 i stallen, forklarte i mai at personen bak, Kenneth Nilsen, ikke ønsker å fremme seg selv. Han ønsker derfor ikke å stille til intervju.

Det ønsker heller ikke Alan Walker denne gangen. I desember fortalte han til VG at de siste to årene har vært hektiske , og at han måtte delvis sykmelde seg for å ikke gå på en smell. Flere konserter ble avlyst, blant annet Nobelkonserten.

– Nå i det siste har det vært så ekstremt mye. Når jeg ser tilbake på de siste fire–fem ukene har jeg reist omtrent fem ganger rundt jorden, fortalte han da.

Han fortalte også at det i 2018 er satt opp spesifikke ferieperioder.

Julie Bergan skal også opptre på Rådhusplassen.