GIKK HVERT TIL SITT: Usher og kona Grace Miguel gikk fra hverandre tidligere i år. Nå er snart skilsmissen i boks. Foto: Jonathan Leibson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Popstjernen Usher har søkt skilsmisse fra kona

Den kjente artisten og kona Grace Miguel ble separert for flere måneder siden. Nå skilles de.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 29.12.18 20:30

Det har lenge vært kjent at R&B-stjernen Usher Raymond IV (40) og kona Grace Miguel (49) har gått fra hverandre. Nå har imidlertid artisten sendt inn de endelige skilsmissepapirene. Dermed er skilsmissen snart er endelig skriver flere amerikanske medier, deriblant TMZ , USA Today og Fox News .

Papirene skal ha blitt sendt inn fredag denne uka i Atlanta Georgia, men skilsmissen kommer likevel ikke som noen stor overraskelse.

– Etter mye tankevirksomhet og overveielse har vi i fellesskap bestemt at vi skal gå fra hverandre. Men vi vil fortsatt ha tette bånd og være venner som elsker hverandre. Vi vil fortsette å støtte hverandre i de neste fasene av våre liv, lød det i en pressemelding fra paret tidligere i år.

Allerede i april i år ble det meldt at Grace Miguel hadde levert inn skilsmissepapirene , men de to skal ikke ha søkt skilsmisse før nå.

Her kan du se hvordan det gikk da Usher prøvde seg på kinesisk under en pressekonferanse i Beijing:

Usher og Grace Miguel fant sammen kort tid etter at han ble skilt fra sin eks-kone, Tameka Foster, i 2009. Først i 2015 giftet de seg.

I fjor ble forholdet deres virkelig satt på prøve da to kvinner og en mann sto frem med beskyldninger om at R&B-artisten hadde utsatt dem for herpes-smitte - noe Usher selv benektet at stemte .

Senere ble imidlertid en rekke sensitive rettsdokumenter lekket til den amerikanske pressen. Her fremgikk det at popstjernen var blitt saksøkt av en kvinne for å ha smittet henne med herpes i 2012, mens han var sammen med Miguel.

Saken endte med at 40-åringen måtte betale kvinnen 1,1 million dollar, noe som tilsvarer i underkant av ti millioner kroner, i erstatning.

Grace Miguel har tidligere fungert som popstjernens manager.