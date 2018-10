«Ex on the beach»: Dette fikk du ikke se på TV

Intriger, regelbrudd, jenteslåssing, sexscener, «hamsteren» og en agurk. Her avslører «Ex on the beach»-deltagerne hva seerne aldri fikk se.

Den aller første, norske sesongen av «Ex on the beach» er over, men produksjonsselskapet er allerede i gang med å søke deltagere til en sesong to.