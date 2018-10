POSERTE SAMMEN: Andrea Badendyck la ut dette bildet på Instagram. Foto: Privat

«Farmen»-Andrea snakker ut om romanseryktene: – Enn så lenge er vi gode venner

RAMPELYS 2018-10-18T16:20:06Z

«Han her», skrev Andrea Badendyck under et bilde av seg selv og «Farmen»-konkurrenten på Instagram. Det satte fart i spekulasjoner om en romanse.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 18.10.18 18:20 Oppdatert: 18.10.18 19:30

For en drøy uke siden la «Farmen»-deltager og blogger Andrea Badendyck (23) ut et bilde hvor hun poserer sammen med konkurrenten Paal Nygård (27) – med teksten «Han her», etterfulgt av blant annet et hjerte.

Bildet har per nå nesten 7.000 likerklikk og en haug av kommentarer, også fra andre «Farmen»-deltagere.

Lot seg overraske

Det er liten tvil om at Andrea og Paal fant tonen inne på gården i Finnskogen. Men til VG forteller 23-åringen at de per nå ikke er mer enn gode venner.

– Jeg ble egentlig litt overrasket over at så mange plutselig begynte å spekulere i at vi er kjærester. Til og med andre deltagere. Folk har vel sett at jeg og Paal har vært en del sammen her hjemme, jeg tror det er derfor de har de tankene. Men jeg la bare ut bildet fordi jeg syntes det er fint.

– Så dere er bare gode venner?

– Enn så lenge er vi bare gode venner, ja. Han er en fin fyr.

– Vet aldri hva som skjer i fremtiden

Hun legger likevel ikke skjul på at hun har litt mer enn gjennomsnittet sansen for bygutten fra Fredrikstad.

– Jeg og Paal kjente faktisk til hverandre fra før gjennom noen felles venner. Jeg synes han er veldig morsom. Han byr mye på seg selv og jeg liker humoren. Jeg ler mye av og med ham, og det er derfor jeg liker ham så godt og er blitt så glad i ham.

– Kan det være at dere blir kjærester etter hvert da?

– Som sagt, vi er gode venner for øyeblikket. Hva som skjer i fremtiden vet man jo aldri, sier hun med et smil.

– Ble kjent på en unik måte

Tidligere denne uken skrev VG at Paal Nygaard holdt kjæresten sin skjult for TV 2 da han gikk inn på «Farmen»-gården. Dette fordi han trodde at produksjonen hadde castet ham fordi han var en singel bygutt, og at de ville erstatte ham dersom de fant ut at han ikke var singel.

Etter å ha kommet hjem fra TV-innspillingen ble det slutt mellom Paal og hans daværende kjæreste.

Til VG erkjenner han at han har fått en god tone med Andrea Badendyck som følge av oppholdet på «Farmen»-gården.

– Jeg og Andrea fikk muligheten til å bli kjent på en unik måte, uten avbrytelser fra sosiale medier, jobb og andre forstyrrende elementer som er å finne i 2018. Men vi er bare gode venner, fastslår Nygård

Ikke grunnen til bruddet

Han skjønner likevel at folk spekulerer i at en romanse mellom dem har oppstått.

– Det må man ikke være rakettforsker for å forstå. Jeg visste ikke at Andrea skulle legge ut det bildet, men da jeg så det skjønte jeg at det ville komme.

Han har kun godt å si om sin kvinnelige «Farmen»-konkurrent.

– Andrea er en flott og smart jente, og vi har hatt det veldig gøy sammen både under og etter «Farmen». Det å legge sammen én pluss én er ikke så vanskelig for folk, sier Oslo-bosatte Paal, som forsikrer at en god tone med Andrea ikke er grunnen til at han er blitt singel igjen.