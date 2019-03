I TRØBBEL: «Frustrerte Fruer»-skuespiller Felicity Huffman og «Full House»-stjernen Lori Loughlin skal ha blitt fersket i jukset etter at FBI avlyttet telefonene deres. Foto: LISA O'CONNOR / AFP

«Frustrerte fruer»-stjerne i omfattende eksamenskandale

Over 40 personer, deriblant to Hollywood-skuespillere, er siktet for å hjelpe elever til å jukse seg til opptak på flere skoler.

Publisert: 12.03.19 17:25







Hollywood-stjernen Felicity Huffman (56), her i Norge kanskje aller best kjent fra TV-serien «Frustrerte Fruer», er én av to skuespillere som er siktet i en omfattende eksamenskandale i USA, der det skal ha blitt jukset i opptakene til flere universiteter og skoler, deriblant Georgetown University, Stanford University og UCLA. Over 40 personer er involvert i skandalen. Det kommer frem i rettsdokumenter nettstedet NBC News har fått tilgang til tirsdag.

Ifølge nettstedet skal det påståtte jukset ha dreid seg om å sikre idrettsstudenter plass på eliteuniversiteter, uavhengig av om de var kvalifiserte eller ikke. Det skal også innebære juks på flere eksamener.

Siktet er også skuespiller Lori Loughlin (54), blant annet kjent fra sitcom-serien «Full House». Loughlin og Huffman er begge siktet for svindel og bedrageri.

De to skuespillerne skal ha blitt avslørt etter at FBI avlyttet telefonsamtaler de skal ha hatt med et vitne, som skal ha vært med på ulovlighetene.

SIKTET: Felicity Huffman og Eva Longoria er begge kjent fra «Frustrerte Fruer». Nå er Huffman i trøbbel med amerikanske myndigheter. Foto: LUCAS JACKSON / X90066

Plottet skal også ha involvert opptak til University of San Diego, USC, University of Texas, Wake Forest og Yale. Det finnes ingen indikasjoner på at noen av skolene selv skal ha vært med på det angivelige jukset.

Totalt er 44 personer siktet i saken, noen av dem trenere, skriver NBC News.

Loghlin og Huffmans talspersoner har ikke besvart nettstedets henvendelser.