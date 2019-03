STOLT OG GLAD: Musikalen «Once Upon a One More Time» baserer seg på klassiske eventyrkarakterer - og musikken til Britney Spears. Foto: VALERIE MACON / AFP

Britney Spears får Broadway-musikal

Den 37 år gamle popstjernen får oppfylt sin store drøm.

En av verdens største teatereiere James L. Nederlander annonserte tirsdag en splitter ny musikal som skal settes opp på Broadway. Musikalen har fått navnet «Once Upon a One More Time», og er bygget på låter fra popstjernen Britney Spears (37).

Men Nederlander bruker ikke bare Britney-sanger i historiefortellingen, det skal nemlig basere seg på klassiske eventyrkarakterer, inkludert Askepott og Snøhvit, som vil leve livene sine gjennom Britneys musikk.

– Jeg er utrolig glad for at det lages en musikal med min musikk, spesielt én som finner sted i en sånn magisk verden med karakterer jeg vokste opp med og som jeg elsker, sier popstjernen i en uttalelse gjengitt av BuzzFeed News.

37-åringen har jobbet tett med Nederlander i tre år for å utvikle showkonseptet.

– Dette er en drøm som går i oppfyllelse for meg, tilføyer hun.

Ifølge nettstedet er det Jon Hartmere (The Upside) som skal skrive historien, mens Kristin Hanggi (Rock of Ages) blir regissør. Keone og Mari Madrid, som tidligere har gjort Justin Biebers «World of Dance» og «Love Youself» vil stå for koreografien.

Før åpningen 13. november, vil forestillingen bli å se fra 29. oktober på James Nederlander-teatret i Chicago.