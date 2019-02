NÆRE PÅ: Oksen «Sondre» snudde og kom farende mot Kathrine Sørland. Det kunne gått skikkelig galt. Foto: TV 2

Kathrine Sørland nær ved å bli meid ned av okse i «Farmen kjendis»: – Jeg tenkte «Nå dør én av oss»

De livredde deltagerne løp i hver sin retning for å unnslippe den løpske oksen, men for én av dem gikk det nesten galt. – Vi tar sikkerheten på største alvor, svarer TV 2.

Bare halvannen uke gjenstår av vinterens «Farmen kjendis», og søndag er det duket for den aller siste tvekampen før finaleuka tar til.

For noen uker side ble Svein Østvik (57) fraktet til sykehus etter å ha blitt rent ned av en hest. Onsdag er uhellet nesten ute igjen, når deltagerne får hjelp av oksen «Sondre» til å kjøre vekk vannliljer de har samlet opp fra vannet. Plutselig ser oksen ut til å ha blitt skremt av noe, vender opp og løper i full fart mot modell Kathrine Sørland (38), som er centimetere fra å bli stanget av det gigantiske dyret.

På TV ser hendelsen svært dramatisk ut, noe den også var, bekrefter flere av deltagerne til VG.

– Det gikk så jævlig galt

– Jeg har lenge vært redd for store dyr, og hadde en bratt læringskurve i forhold til å være trygg rundt dem. Men når dette skjedde tenkte jeg at «Nå dør en av oss». Vi løp jo i alle retninger, og den oksen kunne ha meid ned hvem som helst av oss. Jeg husker at jeg bare sprang for livet, forteller artist Carina Dahl (33).

Carina fikk sin «Farmen kjendis»-debut i mandagens episode, etter å ha vunnet «Torpet» og med det sikret seg en plass på hovedgården.

Det var Dahl, som sammen med Sørland, Østvik og TV-profil Ronald Pulk, hadde ansvaret for å lose oksen på vei. Hun forklarer hvordan hun opplevde dramatikken på nært hold:

– Det gikk så jævlig galt. Den oksen er jo egentlig veldig rolig og snill, og da blir man sykt sjokkert når sånt skjer. Vi snakker over et halvt tonn! Jeg tenkte «Nå er det over». Det var helt kaos, sier hun.

STERKT PREGET: Kathrine Sørland erkjenner at hun fikk et lite sammenbrudd etter den skremmende episoden i onsdagens «Farmen kjendis». Foto: TV 2

Oksen prøvde å komme seg løs, og sprang inn i skogen og gjemte seg - med vogna på slep.

– Det var en frustrerende situasjon, den lå jo bare der med en rasert vogn som hang seg fast i ting. Vi måtte håndtere oksen samtidig som vi var kjemperedde. Det var egentlig bare jævlig skremmende. Jeg var livredd. Det kunne gått skikkelig galt.

Sørland: – Kjente pusten bak i nakken

Hun får støtte av Svein Østvik, som er full av lovord til Kathrine Sørland for hvordan hun håndterte situasjonen.

– Det var helt ille og vel så skummelt som da jeg ble meid ned av den hesten. Katrine var nærmest og kunne blitt truffet og klemt fast av et dyr med ekstreme krefter. Hun var nær ved å bli tråkket ned, men ofret seg og tenkte på dyret - til tross for at hun jo fikk et sjokk som varte en stund. Hun var rystet, og tårene bare sprutet. Jeg kan ikke gjøre annet enn å beundre henne for å stå i det, mener han.

LØPER FOR LIVET: Som man kan se av dette bildet var det ikke mye om å gjøre at 38 år gamle Sørland ble truffet av oksen «Sondre». Foto: TV 2

– Hvor ille kunne det gått om hun hadde blitt truffet av oksen?

– Kathrine er tynn, og veier sikkert en tiendedel av dette dyret. Hadde hun blitt liggende under oksen, kan man jo tenke seg selv hvordan det kunne gått. Hun kunne blitt alvorlig skadet. Det er utrolig at det gikk så bra igjen.

Kathrine Sørland selv mener at situasjonen kanskje føltes enda mer dramatisk enn den egentlig var.

– Jeg kjente pusten bak i nakken, det var så skummelt. Etterpå fikk jeg et lite «breakdown». Jeg hadde lite igjen på «reservelageret», så alt kom på én gang. Men etter å ha overlevd, syntes jeg bare veldig synd på den oksen, sier hun.

Følte seg passet på

Carina Dahl hadde ikke vært lenge på gården når dramatikken oppsto.

– Man begynner jo å stille spørsmål til produksjonen der også da. Hvor trygt er det egentlig? Nå hentet de jo dyreansvarlig og sånt, men det kunne uansett gått skikkelig galt.

– Kunne sikkerheten blitt ivaretatt på en bedre måte, Kathrine?

– Helt ærlig mener jeg at dette dreier seg om menneskelig svikt. Vi håndterer store dyr, og er ikke eksperter på det - men har fått god opplæring. Jeg føler ikke vi ble dårlig ivaretatt, selv om de kanskje kunne grepet inn litt tidligere her. Men jeg fikk tilbud om psykolog og generelt god oppfølgning etterpå. Jeg følte at de passet på meg, forteller hun.

FIKK TRØST: Mina Hadjian trådte støttende til når hun så hvor preget «Farmen»-kollegaen var etter okse-dramaet. Foto: TV 2

Svein Østvik mener det er opp til deltagerne selv å ta ansvar for å lære seg å håndtere situasjoner som dette.

– Vi kan ikke klage på opplæringen, vi har alle muligheter til å få hjelp til det vi lurer på eller om det er noe vi ikke har kontroll på. Men det er klart, vi er i en konkurransesituasjon og går nok lenger enn man vanligvis ville gått. Man blir lett revet med og tar oss kanskje ikke tid til å benytte oss av ekspertisen. Så vi får ta en del på vår egen kappe.

Men:

– Vi kunne kanskje fått ørlite mer opplæring, selv om jeg ikke ønsker å gå ut mot produksjonen på noe vis. Jeg hadde en fantastisk fin «Farmen»-opplevelse alt i alt, sier han til VG.

TV 2: – Aldri risikofritt

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2 , Alex Iversen, sier til VG at TV 2 og produksjonsselskapet Strix tar sikkerheten på største alvor under innspillingen av «Farmen» og «Farmen kjendis».

– Derfor har vi også en dyreansvarlig i produksjonen som sjekker dyrene, gir opplæring og er tilstede når de store dyrene skal brukes. Men det er aldri risikofritt å håndtere store dyr. Vi berømmer deltakerne for å si ifra om den minste bekymring de måtte ha for egen helse. Når det oppstår situasjoner foretar vi en evaluering av beredskapen med tanke på å hele tiden sørge for best mulig sikkerhet for deltakere, crewet og dyrene, sier han til VG.