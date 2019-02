A’LENE IGJEN: Lene Alexandra Øien og Karl Erik Overn er ikke lenger forlovet, skriver Øien på Instagram. Foto: Klaudia Lech

Lena Alexandra: Nytt brudd

Lene Alexandra Øien (37) og Karl Erik Overn (29) har brutt forlovelsen og skilt lag som venner.

Publisert: 17.02.19 12:56







Det er Lene Alexandra selv som melder dette på Instagram.

«Brudd er aldri gøy. Når man møter noen, forelsker seg og forlover seg gjør man det fordi det der og da føles rett og man ønsker leve sammen resten av livet i gode og onde dager. Det ble ikke slik. Vi møttes på helt feil tidspunkt i livet, desverre», skriver Lene Alexandra i Instagram-innlegget sitt.

Paret har nylig kommet hjem fra treningsferie i Portugal. Bruddet er tilsynelatende ferskt, ettersom flere innlegg på begges Instagramkontoer fra dette oppholdet er tagget med hverandres navn og #inlove.

les også Lene Alexandra: – Jeg skal gifte meg

VG har vært i kontakt med Lene Alexandra Øien som ikke vil kommentere ytterligere utover det som står i Instagram-innlegget. På spørsmål via tekstmelding til Karl Erik Overn om han kan bekrefte bruddet og eventuelt gi en kommentar, er svaret:

– Dette ønsker jeg ikke å kommentere.

Det var i juni i fjor at paret - som begge er treningsentrepenører - forlovet seg.

– Jeg følte det var som en drøm. Det har ikke helt gått opp for meg at vi faktisk skal gifte oss neste år, skrev Øien i SMS til VG den gangen, og antydet at det ville bli et sommerbryllup i 2019.

Det er nå avlyst.

les også Lene Alexandra (36): – Glad for at jeg havnet på sykehus

«Vi skilles som gode venner og jeg ønsker han alt godt», skriver Lene Alexandra Øien på Instagram, og presiserer at hun avslører nyheten for «at hun kan gå videre i livet sitt».

De siste årene har Øien offentlig erklært seg kjæreste med Stian Lindblad, Henrik Aukland og Henriette Grønn – samt hatt en liten gjenforening med eksen Børge Kraft Pettersen.