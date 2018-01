FREMDELES AKTIV: David Attenborough på premieren på «Blue Planet II» på BFI i London i september 2017. Foto: REUTERS/HANNAH MCKAY

David Attenborough (91): – Jeg ville stoppet om jeg leverte dårligere arbeid

Den verdenskjente fortellerstemmen og BBC-veteranen jobber stadig med naturfilmer, men sier han vil gi seg om han føler han leverer arbeid av dårligere kvalitet, eller ikke lenger kan gå opp og ned trapper.

I 2017 hadde den 91-årige briten fortellerstemme på det mest sette TV-programmet i Storbritannia : «Blue Planet II», og han har ifølge The Guardian kalenderen fulltegnet også i 2018.

Han har ifølge britiske medier lenge unngått spørsmål om når han skal pensjonere seg, og skal ha sagt at han vil jobbe så lenge han blir tilbudt arbeid.

Men i et ferskt intervju med Radio Times, forteller Attenborough at det er et par ting som ville fått ham til å gi seg:

– Jeg liker å tro at jeg vil være i stand til å oppdage det når jeg ikke lenger kan finne de rette ordene. Om jeg ikke tror kommentarene mine har friskhet eller er treffende eller saklige lenger, håper jeg at jeg vil innse det før noen andre forteller meg det, sier han ifølge The Telegraph .

Han forteller at han bruker mye tid på å leke med ord og stadig skriver om manusene for å forbedre dem.

– Om jeg trodde jeg leverte dårligere arbeid, ville det stoppe meg, sier han i intervjuet.

Attenborough sier også at fysiske utfordringer ville fått ham til å endre arbeidsplanene. Under innspillingen av «Attenborough and the Sea Dragon» ved Dorset-kysten, måtte han gå opp en lang spiraltrapp flere ganger.

– Jeg måtte gjøre det minst seks ganger på grunn av disse regissørene (…) Om ikke jeg kan gå i trapper lenger, vil det stoppe meg. Jeg gruer meg til å ikke skulle jobbe, men det er jo flere ting jeg kan gjøre uten å løpe opp trapper seks ganger – bøker jeg kan skrive, ting jeg aldri har fått gjort. Men for øyeblikket virker alt som det er i orden, sier Attenborough ifølge The Guardian.

Han har jobbet fulltid for BBC siden 1952, og har laget en lang rekke naturserier som er solgt verden over. Også i 2018 skal han lede en stor BBC-serie som så langt ikke er navngitt.

