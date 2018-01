SKAL GIFTE SEG FOR ANDRE GANG: Foto: PAUL J. RICHARDS / AFP

Gwyneth Paltrow er forlovet

Publisert: 08.01.18 21:31

RAMPELYS 2018-01-08T20:31:28Z

Skuespilleren annonserer forlovelsen med «Glee»-skaperen Brad Falchuk på forsiden av et magasin.

Paret er offisielt forlovet, skriver People.com , og nyheten slipper de i stor stil med en forside på magasinet Goop.

People siterer fra intervjuet bladet har gjort med Paltrow, som snakker om å finne kjærligheten igjen etter bruddet med Coldplay-sanger Chris Martin i 2014.

– Midt i livet har jeg prøvd akseptere hvor komplekst romantisk kjærlighet kan være, sier hun om det å skulle gifte seg for andre gang.

– Jeg har bestemt meg for å gi det en ny sjanse, ikke bare fordi jeg tror jeg ar funnet mannen jeg var ment å være sammen med, men fordi jeg har akseptert de sjelevrengende, rutinebrytende mulighetene intimitet fører til.

At de to var et par ble først kjent offentlig i 2015, på bursdagen til Robert Downey Jr. I intervjuet sier hun at hun har brukt tid på å komme over skilsmissen med Martin, og funnet ut skilsmisse ikke betyr at man har tapt her i livet.

Denne gangen, sier Paltrow, føler hun for første gang at hun er i et «voksent» forhold, ifølge People.com. Hennes kommende ektemann er 46 år.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!