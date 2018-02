ALVORLIG SYK: Prins Henrik ble lagt inn på sykehus 28. januar. Etterpå skal tilstanden hans ha blitt ytterligere forverret. Foto: Bagger, Henning / NTB scanpix

Prins Henrik skal tilbringe sin siste tid hjemme

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 13.02.18 13:33

RAMPELYS 2018-02-13T12:33:44Z

Prins Henrik har blitt overført fra sykehuset til Fredensborg slott.

I forrige uke reiste kronprins Frederik brått hjem fra OL i Sør-Korea. Årsaken var farens helsetilstand. I januar ble nemlig Danmarks prins Henrik (83) lagt inn på sykehus etter en sykdom han skal ha pådratt seg etter et besøk i Egypt.

Senere skal prinsens tilstand ha blitt ytterligere forverret.

Tirsdag formiddag opplyser det danske kongehuset at prinsen er skrevet ut fra Rigshospitalet, der han har ligget siden 28. januar. Nå overføres han til Fredensborg Slott, der han ønsker å oppholde seg i sin siste tid. Tilstanden hans forblir alvorlig, skriver det danske kongehuset i en pressemelding.

I fjor ble det kjent at prins Henrik lider av demens. Han ble pensjonert fra sine offentlige plikter, og har flere ganger reist til Sharm El Sheik i Egypt, der han kjenner hotelleier Anan el Galaly. Siste reise foretok han 4. januar i år.

Tidligere denne måneden ble det kjent at prinsen er blitt undersøkt for en svulst i venstre lunge. Svulsten har imidlertid vist seg å være godartet, skriver Jyllands-Posten .

Ifølge det danske kongehuset ble prinsen 2. februar overført til infeksjonsmedisinsk avdeling på Rigshospitalet for å behandle en lungeinfeksjon.

– Lungeinfeksjoner er alvorlige for eldre mennesker, sa overlege dr. med. og formann i Dansk Lungemedicinsk Selskap, Ole Hillberg til Jyllands-Posten den gang.

Kongehusekspert i TV 2 og mannen bak Kongebloggen , Kjell Arne Totland, legger ikke skjul på at han synes tirsdagens nyheter er av det triste slaget.

- For første gang tilkjennegir kongehuset nå at det går mot slutten for prins Henrik, og at de derfor overfører ham til hans hjem på Fredensborg slott. Der har dronning Margrethe faktisk residert den siste tiden - og kanskje er det dette hun har forberedt?

– Det er faktisk lang tradisjon for at kongelige helst vil dø hjemme, og dette har altså også vært prins Henriks ønske. Samtidig blir det jo nå så mye enklere for familien å besøke ham og ta farvel med ham uten alt mediestyret utenfor Rigshospitalet, sier Totland til VG.

I Danmark har mange stilt spørsmålet om hva som vil skje når dronning Margrethes syke ektemann dør. Ingen vet svaret foreløpig.