BLOGGKJENDIS: Anna Rasmussen, her avbildet under et intervju med VG i fjor høst. Foto: Line Møller/VG

Anna Rasmussen har giftet seg

2018-10-08

Anna Rasmussen (22) og Jan Lossius (25) er nå kone og mann.

Toppbloggeren giftet seg med forloveden lørdag.

« I går ga vi hverandre vårt JA, på å leve resten av livet vårt sammen! », skrev Rasmussen på bloggen i går ettermiddag.

« Tenk at jeg i dag er gift, det er helt utrolig », skriver hun og forteller at dagen var vellykket på alle måter, og at hun er så glad og takknemlig.

22-åringen lover å oppdatere fansen med bilder og detaljer senere.

VG har ikke lyktes i å få en kommentar fra Rasmussen, som i går kveld postet dette brudebildet på Instagram:

Anna Rasmussen og Jan Lossius har vært kjærester i snart fire år. De forlovet seg i februar i fjor, men bryllupet har vært satt på vent flere ganger.

Lossius er far til bloggerens yngste barn, sønnen Lucas, som kom til verden i oktober i 2016. Hun har i tillegg to barn fra tidligere forhold.

TV-seerne har gjennom en årrekke kunnet følge parets liv gjennom TV-serien «Bloggerne». I den nye sesongen av realityserien glimrer imidlertid Rasmussen med sitt fravær. Nylig gikk hun også bort fra sitt varemerke-bloggnavn «mammatilmichelle» til fordel for sitt eget navn.

Familien bosatte seg for to år siden på Lossius' hjemsted Søgne etter at de valgte å selge Rasmussens hus hjemme i Stavanger .

Lossius har de siste årene ofte gjesteblogget på kjærestens side.