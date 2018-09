NY SESONG: Første episode av den nye sesongen av «Serial» dreier seg om en en kvinne som blir trakassert på en bar, og som slår en politimann. Foto: Faksimile: Serialpodcast

«Serial» returnerer - med «vanlige» saker

Podcast-suksessen returnerer, men denne gangen er det ikke bare én sak man skal følge.

Publisert: 20.09.18 21:56

Den første sesongen av «Serial» ble en megasuksess og snakkis i 2014. Den omhandlet drapet på gymnasjenta Hae Min Lee, som hennes tidligere kjæreste Adnan Syed ble dømt for. Andre sesong ble langt nær en like stor snakkis, den handlet om soldaten Bowe Bergdahl, som satt i fangenskap hos Taliban, og tiltalt for desertering.

Den nye sesongen dreier seg ikke om kun én sak, men tar mål av seg å sette det amerikanske rettssystemet under lupen gjennom å se nærmere på det som ser ut som helt vanlige saker.

Skaperne har valgt seg ut storbyen Cleveland i Ohio, fordi mulighetene for å gjøre opptak her, den journalistiske tilgangen er god.

Nettstedet Vulture har allerede anmeldt Serial 3, og beskriver den som noe helt annet. Det dreier seg altså om Cleveland Justice Center, som huser en rekke rettssaler på forskjellige nivåer, Sheriff-kontoret, og som også er hovedkvarteret for politiet i Cleveland.

Den første episoden handler om en kvinne som blir trakassert på en bar, og slår en politimann.

Vultures anmelder tror ikke sesongen vil få like mange lyttere, fordi det ikke finnes noe krimmysterium i sentrum, som mange lyttere og «true crime»-fans vil ønske seg.

Dette er noe helt annet, skal man tro anmelderen som likevel beskriver den første episoden som fantastisk.