England feirer prinsebryllup med nattåpne puber

Publisert: 14.05.18 16:39

LONDON (VG) Barer og puber over hele England og Wales får ha utvidede åpnings- og skjenketider når Harry og Meghan gifter seg 19. mai.

– Vanligvis må vi stenge serveringen klokken 23.30, og alle må være ute ved midnatt. Men natten før bryllupet, og på selve bryllupsdagen kan vi skjenke til klokken 01.00 og ha åpent til 02.00, sier Julian som driver baren The Sussex Arms ved Paddington stasjon.

Bryllup på fotballbarene

På en vanlig hverdagskveld er det halvfullt på puben, og de fleste gjestene har ansiktet vendt mot skjermene som viser fotball på veggene.

– Den 19. mai klokken 13 blir det bryllup på de skjermene, forteller Julian. Og legger til at det blir det nok også på de fleste andre fotballpuber i Storbritannia den formiddagen.

Charles på kundesiden av bardisken tror at hver eneste TV-skjerm i hele kongeriket kommer til å overføre den direktesendte vielsen.

– Gatene kommer til å være tomme. Alle vil se bryllupet. Selv republikanere, sier Charles.

Gleder seg med Harry

Han tror at både prins Harry og storebror William har en helt spesiell plass i alle briters hjerter. I alle fall i hjertene til de som var gamle nok til å se TV sensommeren 1997.

– Da de to små guttene gikk med bøyd hode etter sin mors båre den septemberdagen Diana ble begravet, tror jeg at hver eneste brite tenkte at disse to, de må vi passe ekstra godt på. Alle gleder seg over prins Harrys lykke nå, sier pubgjest Charles.

Puben et kulturelt symbol

Regjeringen mener at det kongelige bryllupet er en så god anledning til nasjonal feiring, at de lar ølet flyte ekstra lenge utover kvelden.

– Vi vil at alle skal få anledning til å bli med på den historiske begivenheten, uttalte innenriksminister Amber Rudd da vedtaket om utvidede skjenketider ble fattet.

Den britiske øl og bar-foreningen er strålende fornøyd.

– Dette er gode nyheter for puber og pubjengere. Det viser at regjeringen har lyttet til våre ønsker om å la puber være i hjertet av den kongelige bryllupsfesten, sier direktør Birgid Simmonds i en pressemelding som ligger tilgjengelig på innenriksdepartementets nettside.

Han mener at den britiske puben er som et kulturelt ikon i regne, nesten på linje med kongefamilien selv.

– De utvidede åpningstidene vil gi en økt omsetning på 10 millioner pund. Dermed får vi mest mulig ut av den forventede turistøkningen, sa han da regjeringen la frem forslaget, som ble vedtatt i mars.

Folkefest med øl

Det er ikke første gang Storbritannia feirer kongelige begivenheter med utvidede skjenketider.

Det skjedde også under prins William og Kates bryllup i 2011 og ved dronning Elizabeths 90-årsdag i 2016.

I 2014 fikk puber og barer også ha utvidet skjenketid under Englands kamper i fotball-VM.

Ifølge innenriksdepartementet har det ikke vært rapportert om økte ordensforstyrrelser som følge av utvidede skjenketider tidligere. Ikke engang i 2016, da dronningen fylte 90 år samme helg som England og Wales spilte hver sin kamp i fotball-EM.



Den dagen Harry og Meghan gifter seg i mai, er det også dobbel grunn til å feire. Bryllupet faller er på samme dag som FA Cup-finalen. Vielsen starter klokken 13, mens det er avspark i kampen mellom Manchester United og Chelsea på Wembley stadion klokken 15.