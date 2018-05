KONGELIG BRYLLUP: Skuespiller Meghan Markle og prins Harry skal gifte seg på lørdag. Foto: Victoria Jones/Pool

Bekreftet: Faren til Meghan Markle kommer ikke i prinsebryllupet

Publisert: 17.05.18 12:55

Faren har blitt operert og må droppe den store dagen.

Etter flere dager med spekulasjoner i britisk og internasjonal presse , bekrefter nå Meghan Markle i en uttalelse at faren ikke kommer når hun på lørdag gifter seg med prins Harry .

– Jeg har alltid brydd meg om faren min, og håper han kan få rommet han trenger for å fokusere på helsen sin.

Grunnen er at Thomas Markle skal ha hatt en hjerteoperasjon onsdag. Han har tidligere snakket ut om hvordan det er å ikke være til stede på den store dagen.

– Jeg hater tanken på å gå glipp av en av de største hendelsene i historien og å føre min datter opp kirkegulvet, sier Markle til TMZ da man trodde han skulle rekke bryllupet likevel.

Britiske medier har vært fulle av saker om hvor lei seg og fortvilt Meghan Markle har vært over at faren ikke skulle rekke bryllupet. Hoffet skal ha jobbet febrilsk for å endre bryllupsopplegget.

Faren er ikke den eneste av Markles familiemedlemmer som ikke kommer til å være tilstede på lørdag. Halvbroren Thomas Markle Jr. (51) langet ut mot sin halvsøster og advarte prins Harry (33) fra å gifte seg med henne, gjennom et åpent brev til magasinet In Touch Weekly.

For noen få dager siden skrev imidlertid 51-åringen et nytt brev, også denne gangen til In Touch Weekly, hvor han modererer seg kraftig.

I det nye brevet beklager halvbroren sin ordbruk sist. Samtidig legger han ikke skjul på at han håper søsteren snur og inviterer ham til det gigantiske bryllupet førstkommende helg.

– Det sårer mine følelser at jeg ikke er invitert sammen med resten av familien. Men det er ikke for sent å sende meg og resten av familien en invitasjon, skriver han.

