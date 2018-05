Harvey Weinstein tiltalt for voldtekt - risikerer 25 år i fengsel

Publisert: 30.05.18 23:48 Oppdatert: 31.05.18 01:12

RAMPELYS 2018-05-30T21:48:46Z

En storjury i New York har nå tiltalt Hollywood-mogulen Harvey Weinstein for voldtekt. Det melder nyhetsbyrået AP.

Weinstein (66) ble sist fredag siktet for å ha voldtatt en kvinne i New York i 2013, og for seksuelle overgrep mot en annen kvinne i byen i 2004.

Hollywood -mogulen fikk forkynt siktelsen etter å ha meldt seg for politiet samme morgen, og han ble løslatt mot én million dollar i kausjon da rettsmøtet var over.

Onsdag opplyser statsadvokat på Manhattan, Cyrus Vance, at Weinstein er tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og seksuelle overgrep, melder Reuters . Tiltalene skal gjelde to av de over 100 kvinnene som har anklaget ham for seksuelle overgrep og/eller trakassering.

De to kvinnene er ikke identifisert, men det er sagt at forbrytelsene skal ha funnet sted i 2004 og 2013.

Tidligere onsdag avslo Weinstein å vitne for påtalejuryen etter at dommeren hadde avslått en forespørsel fra advokaten hans, Benjamin Brafman, om å utsette vitnemålet.

Brafman argumenterte for at Weinstein ikke hadde tilgang til informasjon om saken og ikke hadde fått tid til å forberede seg.

Ifølge statsadvokaten er Weinstein tiltalt for voldtekt «in the first and third degree» og for ett overlagt seksuelt overgrep. Om han blir funnet skyldig i den mest alvorlige tiltalen, kan han få mellom fem og 25 år i fengsel, skriver Reuters.

Høsten 2017 sto en lang rekke kvinner fram og anklaget Weinstein for seksuelle overgrep, trakassering og upassende oppførsel. Anklagene ble startskuddet for metoo-kampanjen som har bidratt til avsløring av trakassering og overgrep i en lang rekke land.

Weinstein har selv gjentatte ganger nektet for å ha hatt sex med noen uten deres samtykke.

Skuespiller Rose McGowan var en av de første som sto fram med anklager mot Weinstein i fjor høst. Hun hevder at Weinstein voldtok henne for 20 år siden.

VG/NTB