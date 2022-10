AVSTAND: Khloe Kardashian tar til sosiale medier for å si hva hun synes om Kanye Wests oppførsel. Her fra «The Met Gala 2022» i mai.

Khloe Kardashian ut mot Kanye West igjen

Khloe Kardashian gir sin støtte til det jødiske samfunnet etter eks-svogerens antisemittistiske uttalelser.

38-åringene la søndag ut en Instagram-story og en Twitter-melding med beskjeden: «Jeg støtter mine jødiske venner og det jødiske folk».

Dermed er hun den første i Kardashian-familien som kommenterer på, og på denne måten tar avstand fra, artisten Kanye Wests antisemittistiske uttalelser, melder TMZ.

Mandag delte også Kendall Jenner samme beskjed.

Fredag ble det kjent at motehuset Balenciaga avslutter partnerskapet med West (45), også kalt Ye, etter at han den siste tiden har blitt fordømt av flere organisasjoner for å ha kommet med antisemittiske uttalelser på Twitter. Flere sosiale medier har også tatt grep for å begrense artistens tilgang.

Lørdag meldte TMZ at også Anna Wintour, redaktøren i motemagasinet Vogue, skal ha kuttet alle bånd til Ye. Ifølge nettstedet ønsker Wintour ikke å bli assosiert med Kanyes oppførsel og antisemittiske ytringer. Blant annet skal Kanyes «White Lives Matter» T-skjorter ha fått begeret til å renne over for den kjente moteredaktøren.

Kanye West og Anna Wintour har hatt et nært forhold i over ti år, ifølge TMZ.

VENNER: Vogue-redaktør Anna Wintour på første rad med Kim Kardashian under moteuken i New York i 2015 for å se Kanye West's Yeezy skolinje i samarbeid med Adidas.

Det er ikke første gang Khloe Kardashian går ut mot sin eks-svoger. Etter det betente bruddet mellom Kim og Kanye i fjor, har rapperen gjentatte ganger langet ut mot eksen og hennes familie i full offentlighet.

Tidligere denne måneden tryglet hun West om å la familien hennes være i fred.

GIFT: Bildet er fra 2019, to år etter leverte Kim Kardashian inn skilsmissesøknaden. Nå er de skilt ved dom.

«Ye, du vet jeg er glad i deg, og jeg ønsker ikke å gjøre dette i sosiale medier. Men det er DU som holder på her», skrev Khloe i kommentarfeltet på Kanyes Instagram i begynnelsen av oktober.

West var tidligere gift med Khloes søster Kim Kardashian, som han har fire barn sammen med. Kim Kardashian fikk innvilget skilsmisse ved dom i mars i år