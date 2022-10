Robbie Coltrane er blant annet kjent for å spille kjempen Gygrid i «Harry Potter»-filmene.

«Harry Potter»-stjernens dødsårsak klar

«Harry Potter»-stjernen Robbie Coltrane (72) døde 14. oktober, og ble hyllet av sine skuespillerkolleger.

Coltrane, som spilte kjempen Gygrid i «Harry Potter»-filmene, døde av organsvikt, skriver flere amerikanske medier.

Dødsattesten viser også at Coltrane led av sepsis sepsisSepsis er en alvorlig infeksjon som kan føre til at kroppens organer svikter. nedre luftveisinfeksjon og hjerteblokk, ifølge Deadline.

Den skotske skuespilleren, som også var komiker og skribent, var også blitt diagnostisert med fedme og type 2 diabetes.

KJEMPE: Coltrane var kanskje mest kjent for rollen som Rubeus Gygrid, i Harry Potter.

Coltrane døde på et sykehus i nærheten av hjemmet sitt i Larbert, Skottland.

– Robbie var et unikt talent. Han vil trolig bli best husket i mange tiår framover som Gygrid. En rolle som brakte glede til barn og voksne over hele verden og førte til en strøm av fanbrev hver eneste uke i over 20 år, sa hans agent gjennom 40 år, Belinda Wright.

Helsen hans skal ha forverret seg de siste to årene.

Coltrane har også spilt i en rekke andre filmer, men er mest kjent for rollen som Rubeus Gygrid, den vennlige kjempen og trollmannen som er en trofast venn av Harry Potter og portvokter ved trollmannskolen Galtvort.

Da nyheten kom var flere av hans skuespiller-kolleger i sorg, og hyllet ham med meldinger.

«Hjerteknusende å høre at Robbie er borte. Jeg vil aldri glemme lukten av sigarer og skjegglim – en fantastisk kombinasjon,» skrev Rupert Grint, som spilte Ron i filmene, på Instagram.

Daniel Radcliffe sa i en uttalelse til Deadline at Coltrane var en av de morsomste menneskene han har møtt.

«Jeg føler meg utrolig heldig for at jeg fikk møte og jobbe med ham, og jeg er veldig trist overat han har gått bort. Han var en utrolig skuespiller og en nydelig mann» sa han.

Coltrane spilte blant annet også i de to James Bond-filmene «The World Is Not Enough» og «GoldenEye», samt i «Ocean’s Twelve».

Han var også kjent fra rollen som kriminalpsykologen Eddie «Fitz» Fitzgerald i krimdramaet «Cracker» på ITV. For tolkningen vant Coltrane Bafta TV-prisen for beste skuespiller hele tre år på rad mellom 1994 og 1996.