VIL VÆRE ÅPEN: I et Instagram-innlegg åpner Isabelle Ringnes om at hun gikk gjennom en spontanabort i fjor, før hun ble gravid på ny. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Åpner opp om spontanabort: − Lett å føle seg alene

Isabelle Ringnes ble nylig mor for første gang. Men for ett år siden var sorgen stor etter en spontanabort i niende svangerskapsuke. – Jakten på håp i ulike forum føltes som en heltidsjobb, skriver hun.

Gründer Isabelle Ringnes og forloveden Skage Grønneberg fikk en sønn i januar i år. I tiden etterpå har hun flittig delt erfaringene hun gjør seg som nybakt mor med følgerne på Instagram.

Torsdag valgte hun imidlertid å være åpen om noe som skjedde for ett år siden. Under et bilde av henne selv som taler på kvinnedagen den 8. mars i fjor, gikk hun samtidig gjennom en spontanabort, forteller Ringnes.

– Dette deler jeg fordi det er et bitte lite bidrag til å skape mer åpenhet rundt nok en underkommunisert del av kvinnehelse. Fordi få snakker om spontanabort, er der lett å føle seg alene, skriver hun i innlegget.

Info Dette er spontanabort En spontanabort oppstår når fosteret støtes ut før det er gammelt nok til å overleve utenfor livmoren.

97 prosent av spontanaborter skjer i løpet av de 12 første svangerskapsukene, men kan skje så sent som i uke 22. Etter dette kalles det en prematur fødsel.

Selv om tallene er usikre, antar Helse Norge at mellom 10–30 av 100 erkjente svangerskap ender i spontanabort.

Årsaken til en spontanabort blir sjelden undersøkt, men studier viser at flertallet oppstår på grunn av genetiske problemer som hindrer barnet i å utvikle seg normalt.

De fleste kvinner som har en spontanabort, opplever et vellykket svangerskap senere.

Hvis du trenger å snakke med noen etter en spontanabort, kan du kontakte fastlegen din eller søke hjelp på amathea.no Kilde: Helse Norge Vis mer

Jaktet håp: – Skammet meg

Paret fikk den positive graviditetstesten i februar i fjor.

– Vi ble overlykkelige, og begynte å drømme om fremtiden, skriver hun. På en tidlig ultralyd viste det seg imidlertid at hjertet var svakt.

De to neste ukene bød på flere undersøkelser – og «uendelig googling».

– Ukene med usikkerhet var totalt utmattende, forteller Ringnes i innlegget.

– Jakten på håp i ulike forum føltes som en heltidsjobb, og jeg skammet meg for det. Selv om jeg visste at cirka 30 % av svangerskap ender i abort, tenker man ofte at «det skjer sikkert ikke meg»..

I uke ni var imidlertid alt håp ute. Opplevelsen satte stort preg på også det neste svangerskapet.

Ble mor i januar

Isabelle Ringnes varslet selv at hun ble mor 8. januar i år. Hun skriver litt om opplevelsen av å bli gravid igjen i innlegget:

– Da jeg ble gravid igjen ble gleden fra sist erstattet med usikkerhet og jeg tillot meg ikke å drømme om fremtiden. Vi dro på flere ultralyder fordi jeg var plaget av mareritt, skriver Ringnes.

– Inntil jeg begynte å kjenne liv i uke 18 gikk jeg i konstant beredskap på det verste i en tid hvor man helst vil glede seg over det beste, sier hun.

Ringnes er kjent med at VG omtaler innlegget hun har delt på Instagram. Hun hadde ikke anledning til å kommentere ytterligere, da hun er på reise.

