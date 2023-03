FÅTT BARN: Emilie Nicolas er kjent for låter som «Higher Love» og «Feel Fine», og har mottatt flere priser for musikken sin. Nå har hun fått barn nummer to.

Emilie Nicolas har født sitt andre barn

Artist Emilie Nicolas og skuespiller Herbert Nordrum har blitt foreldre igjen.

Artisten avslører nyheten i en humoristisk promovideo for showet til komiker Lars Berrum, som er lagt ut på Berrums Instagram-story.

– Jeg fødte for to uker siden og han har ikke sagt gratulerer en gang, bare snakker om showet sitt, så jeg skal hvertfall ikke se det, sier hun i videoen, med et glimt i øyet.

I en SMS til VG bekrefter artistens manager at Nicolas har blitt mamma igjen:

– Jeg kan bekrefte at Emilie har født sitt andre barn for et par uker siden, skriver manager i Little Big Sister Silje Larsen Borgan.

Hun legger til at Nicolas selv ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Artisten avslørte at hun var gravid i en episode av podkasten «Big 5 med Nils og Harald» i oktober i fjor.

Skuespiller Herbert Nordrum og artist Emilie Nicolas

Fra før har hun og Nordrum én datter sammen. Fødselen ble den gang avslørt under et intervju med Nordrum på «Lindmo» oktober 2021:

– Jeg er helt totalt frelst, helt over meg, sa han den gang.

Emilie Nicolas fikk mye oppmerksomhet i 2013 for en lavmælt coverversjon av Dumdum Boys-klassikeren «Pstereo». Hun har i senere tid utgitt flere album som «Tranquille Emile» og «Let Her Breathe», og vunnet en rekke priser for musikken sin.

Herbert Nordrum slo gjennom i 2013, med en Amanda-prisbelønt rolle i filmen «Pornopung». Han er også kjent fra den Oscar-nominerte Joachim Trier-filmen «Verdens verste menneske».