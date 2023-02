SLETTET BILDER: Megan Fox har slettet bildene av seg selv og forloveden, rapperen Machine Gun Kelly.

Megan Fox slettet bilder og la ut melding: «Du kan merke smaken av uærlighet»

Megan Fox har selv satt i gang en rykteflom et mulig brudd mellom henne og forloveden Machine Gun Kelly.

Det skriver flere amerikanske medier søndag, blant andre People og TMZ.

Søndag slettet hun bilder av seg selv og den 32 år gamle rapper-kjæresten fra Instagram.

– Du kan merke smaken av uærlighet, skrev Fox videre.

36 år gamle Megan Fox har til og med slettet instagram-posten fra januar 2022 hvor hun kunngjør at hun og Machine Gun Kelly har forlovet seg.

Fox og Machine Gun Kelly, som egentlig heter Richard Colson Baker, ble først kjent i 2019 under innspillingen av «Midnight in the Switchgrass».

– Jeg visste ikke hva kjærlighet var før hun og jeg fikk øyekontakt. Da var det liksom bare «Wow», sa den amerikanske rapperen i et radiointervju i 2020.

I juli samme år lettet Fox for første gang på sløret om sin nye kjæreste, også hun i en podkast:

– Jeg visste med en gang at han er det jeg kaller for en tvillingflamme. Det føles som vi er to deler av samme sjel. Og jeg sa dette til ham nesten umiddelbart, fordi jeg følte det sånn med en gang.

