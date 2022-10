HYLLET KJÆRESTEN: Cengiz Al åpnet programmet og danset moderne. Han valgte forloveden Maiken som sin helt.

Sjette runde av «Skal vi danse: Allstars»

I den sjette runden av Skal vi danse skal kjendisene dedikere dansene til sine helter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Med ni par igjen er temaet for kvelden «Min helt». Kjendisene har valgt alt fra kjendisidoler til familiemedlemmer.

VG følger sendingen og oppdaterer dette manuset fortløpende.

Først ut på parketten var Cengiz Al. Han hyllet ungdomskjæresten og forloveden Maiken, som han i 2020 fikk barn med.

Med dansepartner Rikke Lund danset de moderne til Lay It On Me av Ina Wroldsen og Broiler.

– Han fikk meg våt i øya og det skal ganske mye til. Du klarer å integrere alle mulige danseuttrykk. Det var noe av det vakreste jeg har sett, sa en fornøyd Merete Mørk Lindgjære etter dansen.

Også Trine Deli Cleve ga Cengis ros for dansen.

– Hjertet mitt dunker, kjenner jeg blir skjelven. Det er så komplett, bare arbeidet dere gjorde foran meg med partnering. Er så ekte, riktig og så følsomt.

Dommerpoeng: 30

PASO: Iselin Guttormsen danset paso double og hyllet barna sine.

Den neste som svingte seg på dansegulvet var Iselin Guttormsen.

Også hun valgte å hylle noen som står henne nær, nemlig døtrene hennes.

Hun danset paso double til sangen Don’t You Worry Child av Swedish House Mafia.

Dommerne var imidlertid ikke helt fornøyd.

– Jeg følte det ble litt uferdig til tider i bevegelser. Satt og tenkte litt på tidsklemma, at den tok deg litt i dansen, sa Deli Cleve.

Lindgjære var enig med sin meddommer.

– Døtrene må være utrolig stolte av deg. Litt vaklete, ikke på det stødigste, det kan du gjøre om til neste uke. Ikke helt det beste jeg har sett av deg.

Dommerpoeng: 22