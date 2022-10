GIKK VIDERE: Katrine Moholt hoppet av glede da det ble klart at hun var videre i Skal vi danse: Allstars.

Kari Traa røk ut av «Skal vi danse: Allstars»

I den sjette runden av Skal vi danse skulle kjendisene dedikere dansene til sine helter. Katrine Moholt og Kari Traa møttes til duell, men det ble sistnevnte som røk ut.

Med åtte par igjen var temaet for kvelden «Min helt». Kjendisene valgte alt fra familiemedlemmer til kjendisidoler.

Etter at alle parene hadde danset var det imidlertid klart for duell.

Iselin Guttormsen, Kari Traa og Katrine Moholt var blant de tre usikre etter at stemmene var talt opp.

Guttormsen slapp med skrekken og dermed ble det Moholt og Traa som havnet i duell.

Alle de tre dommerne sa før resultatet ble klart at de hadde valgt, om de kunne, å redde Moholt.

Det var seerne åpenbart enige i, for det ble Kari Traa som fikk færrest stemmer etter duellen og måtte takke for seg.

– De fortjente nok å gå videre, jeg ser den, og jeg har hatt det utrolig kjekt takket være Tom Erik, sa Traa etter exiten.

Alt om kveldens danser:

HYLLET KJÆRESTEN: Cengiz Al åpnet programmet og danset moderne. Han valgte forloveden Maiken som sin helt.

Cengiz Al og Rikke Lund - Moderne til Lay It On Me (Ina Wroldsen & Broiler)

Først ut på parketten var Cengiz Al. Han hyllet ungdomskjæresten og forloveden Maiken, som han i 2020 fikk barn med.

– Han fikk meg våt i øya og det skal ganske mye til. Du klarer å integrere alle mulige danseuttrykk. Det var noe av det vakreste jeg har sett, sa en fornøyd Merete Mørk Lingjære etter dansen.

Også Trine Deli Cleve ga Cengis ros for dansen.

– Hjertet mitt dunker, kjenner jeg blir skjelven. Det er så komplett, bare arbeidet dere gjorde foran meg med partnering. Er så ekte, riktig og så følsomt.

Dommerpoeng: 30

1 / 2 PASO: Iselin Guttormsen danset paso double og hyllet barna sine. forrige neste fullskjerm PASO: Iselin Guttormsen danset paso double og hyllet barna sine.

Iselin Guttormsen og Catalin Mihu - Paso Double til Don’t You Worry Child (Swedish House Mafia)

Også Guttormsen valgte å hylle noen som står henne nær, nemlig døtrene hennes.

Dommerne var imidlertid ikke helt fornøyd.

– Jeg følte det ble litt uferdig til tider i bevegelser. Satt og tenkte litt på tidsklemma, at den tok deg litt i dansen, sa Deli Cleve.

Lingjære var enig med sin meddommer.

– Døtrene må være utrolig stolte av deg. Litt vaklete, ikke på det stødigste, det kan du gjøre om til neste uke. Ikke helt det beste jeg har sett av deg.

Dommerpoeng: 22

ARGENTISK TANGO: Til Highasakite svingte Hetland seg på parketten.

Aleksander Hetland og Helene Spilling - Argentinsk Tango til Mother (Highasakite)

Da det var Hetland som skulle danse var det en hyllest til moren som stod for tur.

Dommer Morten Hegseth var mektig imponert av dansen.

– Dette her var helt utrolig. Dette er den beste dansen du har gjort.

Lingjære roste Hetland for dansen.

– Utrolig flott å se deg så deilig så avkledd i følelser. Du klarer å få til denne fantastiske dansen. Du har en irriterende kontroll i overkroppen din. Alt er på plass. Helt nydelig.

– Som jeg skulle sagt det selv, tilføyde Deli Cleve til latter fra publikum.

Dommerpoeng: 30

ELVIS-HYLLEST: Kari Traa danset Jive til Elvis Presley, som også var personen hun hyllet.

Kari Traa og Tom Erik Nilsen - Jive til All Shock Up (Elvis Presley)

Der de fleste kjendisene valgte å hylle et familiemedlem, gikk Kari Traa for et litt annerledes valg.

Nemlig den avdøde rockelegenden Elvis Presley.

Med en jive til nevnte artist og sangen All Shock Up svingte hun seg på parketten.

Dommerne derimot var i det strenge slaget.

– Jeg føler ikke at du nærmer deg alvoret nok i konkurransen. Jeg skjønner det ikke helt. Du tør ikke fullføre bevegelser på dansegulvet, det er jeg litt skuffa over, sa Hegseth.

Lingjære var enig.

– Du sjarmerer meg, men du trollbinder meg ikke helt med dansen. Det blir litt vaklete. Du er den beinharde dama, så du burde sprettet rundt på gulvet her. Dansen var ikke helt på topp i dag.

Dommerpoeng: 14

KLINTE TIL: Jørgine Vasstrand tok med seg mannen på dansegulvet.

Jørgine Masa Vasstrand og Santino - Slowfox til Bestevenn (Odd Norstoga)

Vasstrand danset for ektemannen Morten, som hun også tok med seg ut på dansegulvet. På slutten av dansen klinte de til med ett kyss, og dommerne roste henne for å vise følelser.

– Nå tar du med deg hjertet ditt inn i dansen. Dette var så innmari fint, sa en tydelig rørt Hegseth.

Deli Cleve var også meget fornøyd med Jørgine.

– Dette her var helt nydelig. Du har vært supergod i alle dansene så har jeg ikke gitt deg toppkarakter, fordi jeg føler det har vært litt tillært. Har ikke følt at du har hatt helt hjerte i følelsen og den siste finishen, det hadde du i dag.

Dommerpoeng: 30

VALS: Katrine Moholt danset vals til Alexander Rybak.

Katrine Moholt og Tarjei Svalastog - Vals til Visa Vid Vindens Ängar (Alexander Rybak)

Moholt hyllet morfaren sin, som døde da hun var barn.

Dommerne ble både rørt og imponert over dansen.

– Er så nydelig det du gjør. Du får det til å se så enkelt og lett ut, og det er det ikke. Det var så nydelig, fin og nydelig vals, sa Deli Cleve.

Dommerpoeng: 29

IMPONERTE: Agnete Saba og Jørgen Nilsens Paso Double høstet god kritikk fra dommerne.

Agnete Saba og Jørgen Nilsen - Paso Double til High On Life (Martin Garrix)

Også Saba valgte å hedre en fra sin barndom, venninnen Emelie. De to spilte sammen i «The Black Sheeps».

– Det er så bra, ropte Hegseth da dansen var ferdig.

Lingjære har flere ganger kritisert Agnete for å ikke bruke beina godt nok, det gjorde hun ikke i kveld.

– Det tok seks programmer før du klarte å bruke de ordentlig. Du bruker bena dine konstant og presist, sa hun fornøyd.

Dommerpoeng: 30

MAMMA-HYLLEST: Nate wienervalset seg over parketten.

Nathan «Nate» Kahungu og Nadya Khamitskaya - Wiendervals til You’re The Reason (Calum Scott)

Som sistemann ut føyde Kahungu seg inn i rekken av hyllester til familiemedlemmer.

I likhet med Hetland valgte også Kahungu å hylle moren sin.

Dommerne lot seg imponere av Nate og roste han opp i skyene.

– Det er så mye følelser i det du gjør. Det traff meg midt i hjertet, sa Deli Cleve.

Dommerpoeng: 30

Morten Hegseth er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.