OMSTRIDT: Influencer og NRK-podkaster Sofie Steen Isachsen (27), kjent som Sophie Elise.

Konflikt i NRK om Sophie Elises fritak fra etisk regelverk: − Er jo ikke vanlig

Klubbleder i Norsk Journalistlags NRK-avdeling reagerer på at ledelsen gir Sophie Elise mulighet til å operere som hun vil kommersielt, ved siden av podkasten hun lager for statskanalen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er uinteressant for publikum hva slags tilknytningsform den enkelte medarbeider har, sier Rolf Johansen, klubbleder i Norsk Journalistlags NRK-avdeling (NRKJ), til VG.

– Etikkregelverket ligger der, det skal følges og det skal gjelde alle medarbeidere, mener han.

Torsdag skrev Kampanje at NRK «gir Sophie Elise frie reklame-tøyler» selv om hun nå produserer podkasten «Sophie og Fetisha» for dem ukentlig.

Fungerende underholdningsredaktør i NRK, Christina Rezk Resar, sa til Kampanje at de respekterer at Sophie Elise har andre inntektskilder – og at det ikke er uvanlig at oppdragstagere hos NRK har det.

– Det være seg skuespillere eller stand up-komikere og hun er ikke fast ansatt i NRK, sa Resar.

– Det ville ikke vært mulig å nekte henne å gjøre andre ting, mente redaktøren videre.

I løpet av ett døgn denne uken, parallelt med at NRK slapp en ny episode av podkasten, la influenceren med 575.000 følgere ut 15 annonseinnlegg på sin Insta-story.

Fra onsdag 5. oktober til torsdag 6. oktober la Sophie Elise Isachsen ut 15 annonseinnlegg på Insta-story, blant andre innlegg.

Ordlyden i NRKs egen etikkhåndbok – som forbyr NRK-tilknyttede å ta reklameoppdrag – er slik:

«De etiske reglene gjelder også for redaksjonelle oppdragstagere og midlertidig ansatte i det tidsrommet de er tilknyttet NRK. Dette skal nedfelles i avtalen NRK inngår med oppdragstagere og midlertidig ansatte. Oppdragstagere og midlertidig ansatte har opplysningsplikt overfor NRK om andre oppdrag og bindinger.»

– Vi har vært veldig klar over at hun har en omfattende kommersiell virksomhet utenfor NRK gjennom selskapet sitt, sier NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk til VG.

Gir ikke innsyn

Ifølge Kalbakk har ikke Sophie Elise en arbeidskontrakt med NRK av typen hvor etikkhåndboken er et vedlegg.

– Med Sophie Elise har vi en avtale om å kjøpe podkasten, og det som står i vår kontrakt med henne er knyttet til nødvendigheten av fravær av kommersielt innhold og kobling til kommersielle interesser i den podkasten hun og Fetisha lager for NRK.

– Sophie Elise er altså fritatt fra å måtte følge NRKs etikkhåndbok?

– Ja, når det gjelder hva hun gjør ved siden av NRK. Alt som står i håndboken som gjelder innholdet hun produserer for NRK er hun selvfølgelig fullt omfattet av.

FRITAR: NRKs etikkredaktør Per Arne Kalbakk.

– Så etikkregelverket gjelder ikke for henne?

– Det omfatter vanligvis oppdragstagere som jobber hos NRK. Hun er mer å sammenligne med et produksjonsselskap som leverer noe til NRK, det er sånn det er definert i kontrakten.

VG har – i likhet med flere, ifølge NRK – bedt om innsyn i kontrakten, og fått avslag på dette.

KRITISK: Klubbleder i Norsk Journalistlags NRK-avdeling, Rolf Johansen.

Rolf Johansen i NRKJ deler ikke etikkredaktørens oppfatning av regelverket.

– Blir man publisert på NRKs plattformer er man å anse som NRK-medarbeider for publikum, sier han.

– Dermed mener vi at alle som publiseres på NRKs plattformer må omfattes av NRKs etikkplakat, og at alle medarbeidere skal behandles likt.

– Så du mener at Kalbakk tar feil når han mener at Sophie Elise ikke omfattes av etikkregelverket, bare at podkasten hennes gjør det?

– Jeg registrerer at vi ikke er enige her.

Kalbakk ønsker ikke å kommentere uenigheten videre.

Etikkredaktøren viser til at andre NRK-profiler som Jenny Skavlan og Therese Johaug i likhet med Sophie Elise har bedrevet kommersiell virksomhet parallelt med sitt virke i statskanalen.

Han trekker også frem at for eksempel Bård Tufte Johansen og Pernille Sørensen driver med standup ved siden av Marienlyst-aktivitetene sine.

– Vi krever jo ikke at Therese Johaug skal selge klesfirmaet sitt for å kunne være ekspertkommentator i våre sportssendinger, sier Kalbakk.

– Forskjellen er at Sophie Elises næringsvirksomhet er knyttet mer direkte og konstant til markedsføring.

– Er det andre tilknyttet NRK som har eksakt samme fritak fra etikkregelverket som Sophie Elise har?

– Dette er jo ikke vanlig, men om det er unikt er helt umulig for meg å svare på. NRK er et stort og mangfoldig mediehus med et stort antall medvirkende i ulike innholdssjangre, og jeg har ikke oversikt over alle oppdragsavtaler NRK har inngått opp gjennom årene.

«Oppdragsavtale»

En uke tilbake fortalte NRK at den populære influencer-millionæren har «en frilanskontrakt og en standardavtale».

Det ble formidlet av redaksjonssjef i NRK Underholdning, Rune Lind, i VGs sak om at Sophie Elise er deres verktøy for å nå unge kvinner.

Nå dementerer NRK at Sophie Elise har et slikt arbeidsforhold hos dem.

– Rune brukte «frilanser» i den store sekkebetegnelsen «person som ikke er ansatt», så han uttrykte seg upresist, sier etikkredaktøren.

– Frilans er en fellesbetegnelse på ikke-fast-ansatte og som «alle» forstår. Konkret så har hun en «oppdragsavtale», sier Lind selv nå.

Sophie Elise og hennes manager Petter Wahlen ønsker ikke å kommentere saken.

Innholdsleverandør

Kalbakk mener at Sophie Elise er mer som en innholdsleverandør enn en medarbeider å regne.

– Vi har en avtale om leveranse av ferdig innspilt podkast via hennes selskap. Vi har arbeidskontrakter som er personlige. Her har vi en avtale med et selskap, som er hennes selskap.

Sofie Steen Isachsen, som influenceren egentlig heter, er eneste aksjonær i selskapet Sophie Elise AS.

Selskapet har omsatt for over seks millioner kroner i snitt årlig de siste seks årene.

Isachsen har i snitt tatt ut 2,5 millioner årlig i utbytte, i tillegg til lønn på 700.000–800.000 de fleste av disse årene.

Avstår fra å mene

Onsdag forrige uke, da de første episodene av «Sophie og Fetisha» kom ut og Isachsens avhengighetsbehandling ble kjent, gikk antallet følgere på hennes Instagram-konto ifølge statistikksiden Social Blade opp med ca. 8,4 prosent.

Hun gikk dermed fra litt over 530.000 til 575.000 følgere å kunne nå ut til.

VG spør etikkredaktør Kalbakk hvordan han synes det tar seg ut for en NRK-profil å poste 15 reklameinnlegg på ett døgn.

– Jeg tror jeg skal avstå fra å mene noe om det. Min rolle gjelder det kontraktsmessige og NRKs stilling i det.