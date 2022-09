SNAKKIS: Hailey Bieber (TV.) og Selena Gomez har begge måttet tåle massive spekulasjoner i sosiale medier knyttet til Justin Bieber.

Hailey Bieber nekter for å ha stjålet Justin Bieber fra Selena Gomez

For aller første gang kommenterer Hailey Bieber (25) spekulasjonene om at hun ødela forholdet mellom Justin Bieber (28) og Selena Gomez (30).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Hailey Bieber letter på sløret i «Call her Daddy»-podkasten til Alex Cooper (28).

Alex konfronterer Hailey med at «ektemannen din var i en svært offentlig forhold, og folk var besatt av dem som par» – og sikter da til popstjernen Selena Gomez.

Podkast-vertinnen spør også modellen direkte om hun og Justin innledet forholdet mens han fortsatt var sammen med Selena.

– Nei. Ikke en eneste gang, svarer Hailey kontant.

Hun forklarer at da hun og Justin begynte å «hooke» eller noe i den retningen, var han ikke i noe annet forhold.

– Ikke noen gang, sier hun.

– Det er ikke i min karakter å rote med et forhold sånn det ville jeg aldri gjort, presiserer Hailey.

GIFT: Hailey og Justin Bieber på en premiere i Los Angeles i 2020.

Hailey sier hun forstå hvordan det kan se ut på utsiden, fordi Justin og Selena tibrakte tid med hverandre kort tid før han giftet seg.

Men Hailey forsikrer at ektemannen ikke hadde noe «frem og tilbake»-forhold med Selena da hun selv kom inn i bildet.

– Aldri snakket om

– Dette er så sprøtt, og jeg har bokstavelig talt aldri snakket om dette noensinne. Mye av hatet og anklagene kommer fra nettopp dette: «Å, du stjal ham». Det handler om at folk vet hva som er sant. For det finnes en sannhet, forklarer Hailey.

Justin var sammen med Selena fra 2011 til 2018. Sammen skapte de store overskrifter med sitt turbulente «av og på»-forhold.

EKSER: Selena Gomez og Justin Bieber på en prisutdeling i Los Angeles i 2011.

Det kom som en stor overraskelse på Bieber-fansen da han i 2018 giftet seg med Hailey, som da het Baldwin til etternavn.

– Jeg forstår at folk lurte. Det virket nok drastisk, for vi var så unge, men det var en beslutning vi tok, og vi følte at det var rett. Og det var det, for her er vi fire år senere. Det er bare han og jeg som egentlig vet alt hva som skjedde og hvordan, sier Hailey.

– Det beste som kunne skje

Hailey sier i podkasten at hun «vet sikkert at det var riktig for Justin og Selena å lkke den døren», men at det «selvsagt ligger en veldig lang historie der».

– Det er ikke mitt forhold, og har ikke noe med meg å gjøre. Jeg respekterer det, men jeg vet at det avsluttet et kapittel, og jeg tror det var det beste som kunne skje for ham at han kom seg videre, forlove seg og gifte seg.

Hun presiserer at det er vanskelig for henne å snakke om, fordi hun ikke liker å snakke på andres vegne. Men hun føler for å oppklare situasjonen.

– Helt avsluttet

Hailey sier også at hun aldri hadde forlovet seg eller giftet seg med en mann hvis hun var urolig for at han ikke var ferdig med eksen.

– Det var fullt og helt avsluttet, sier hun.

Hailey sier at mange beskyldte henne for å ha stjålet Justin fra Selena, fordi mange ønsket at Justin og Selena skulle bli sammen igjen.

– Og det er greit å ønske. Men det kommer ikke til å skje.

Hun synes fortsatt det er ukomfortabelt med alle stygge meldinger hun mottar, og skjønner ikke hvorfor ikke fansen kan gå videre når hun og Justin har det.

Hailey betror også at hun har snakket med en psykiater om hvordan det er å bli sammenlignet med en annen konstant. Hun sier det er «så mye hun kunne sagt», og at hun har vært på nippen til å si det flere ganger.

– Men det ville nok gjort ting verre.

STJERNEPAR: Justin og Hailey i Las Vegas i april.

Hailey snakker varmt om Justin, og roser hans evne til å bevare bakkekontakten og «være normal» til tross for at han havnet så tidlig i popindustrien.

– Han er min beste venn, og ingenting er bedre enn å være sammen med den som får deg til å smile og le mest. For meg er han verdens beste menneske. Jeg elsker ham, sier hun i podkasten.

Hailey forteller at de to var venner lenge før de ble et par.

– Han har jo hatt perioder i livet, der han var litt ute ... Jeg vil ikke kalle ham fuckboy, for nei, men jo ... Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Han var bare på et annet sted i livet sitt, sier Hailey – og mener det skyldtes at Justin ikke hadde det bra med seg selv på den tiden.

