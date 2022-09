TV-KJENDISER: Khloe Kardashian og Michele Morrone, her avbildet ved ulike anledninger i fjor.

Khloe Kardashian og «365 Days»-stjernen Michele Morrone satte fyr på nettet

Michele Morrone (31) la ut bilde av seg og Khloe Kardashian (35) på Instagram. Det fikk nettet til å koke.

Morrone kommer fra og bor i Milano, mens amerikanske Khloe Kardashian (35) la turen dit i helgen i forbindelse med motevisningene til Dolce & Gabbana.

Khloes søster, Kim Kardashian (41), viste nemlig frem sitt nye designsamarbeid med motegiganten

Etter det offisielle programmet fant Khloe Kardashian og Morrone veien til nachspielet Kim Kardashian arrangerte i samarbeid med D&G.

Videoklipp og bilder av Kardashian og Morrone som snakker og ler sammen, er spredt i sosiale medier, som Twitter og TikTok. Men ingen av dem legger skjul på at de møttes og hygget seg sammen.

Italienske Morrone, skuespiller i den erotiske filmen «365 days» og to oppfølgere på Netflix, delte nemlig selv bilde av seg og Kardashian på InstaStory natt til søndag.

På bildet lener Kardashian seg tett inntil ham, og de poserer for fotografen (hvem nå enn det er), mens han holder henne rundt livet og titter ned på henne.

Om noen av Morrones 15, 4 millioner følgere på Instagram skulle være i tvil om hvem kvinnen bak de svarte solbrillene er, så har han tagget navnet hennes.

MOTEHELG: Michele Morrone postet selv bilder av seg og Khloe Kardashian (t.v.) og Kim Kardashian i helgen.

I sosiale medier fråtser fansen i spekulasjoner rundt hvorvidt de to kan ha funnet tonen på ordentlig. Hverken Morrone eller Kardashian den ferske forbindelsen ytterligere.

E! Online har forsøkt å få kommentarer fra begge leire, uten hell.

Søndag kveld repostet Morrone også et bilde av seg og Kim Kardashian, tatt av den italienske fotografen og influenceren Nima Benati (29). Også de poserer, vel å merke ikke like intimt.

En brasiliansk fanside for Khloe Kardashian er blant dem som har delt videoklipp av Kardashian og Morrone:

I sosiale medier skriver mange at de gjerne hadde sett Morrone dukke opp i «The Kardashians» på strømmetjenesten Hulu. Serien er en avløper av E!-serien «Keeping Up With The Kardashians», som satte punktum i 2020.

Både Khloe og Kim er for tiden single. Khloe fikk nylig barn nummer to med eksen Tristan Thompson (31), mens Kim nylig brøt ut av et nær ett år langt forhold med Pete Davidson (28). Hun er også forholdsvis nyskilt fra Kanye West (45).

Morrone på sin side ble skilt i 2018 fra sin libanesiske designerkone Rouba Saadeh (35). Hun har siden flyttet til Libanon med parets to sønner. Han skal også være singel.

Italieneren spiller på flere strenger. Han er både modell og sanger på si. Før han slo gjennom med som gangster i den omstridte Netflix-filmserien i 2020, strevde han imidlertid med å få endene til å møtes og livnærte seg som gartner.

Se klipp av Morrone i «365 Days»: