SINT: Lise Fjeldstad langer ut mot norsk eldreomsorg – og helseminister Ingvild Kjerkol.

Lise Fjeldstad bekymret for egen alderdom: − Klokt av meg å samle noen piller

Skuespiller Lise Fjeldstad (83) er sint på helseminister Ingvild Kjerkol, og innrømmer at hun har tar drastiske forholdsregler før hun selv ikke har helse til å klare seg selv lenger.

– Jeg tenker at det er klokt av meg å samle noen piller slik at jeg kan bestemme selv når jeg ikke vil dette livet lenger, sier Lise Fjeldstad.

Tirsdag var den kjente og profilerte skuespilleren gjest i «Nyhetsmorgen» på NRK. Hun var svært tydelig på hvor bekymret hun er – og hvilke løsninger hun i verste fall ser for seg for egen del.

– Jeg mener virkelig det, bekrefter Lise Fjeldstad overfor VG.

Hun er sint og opprørt etter å ha sett Brennpunkt-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører».

Dokumentaren har vakt sterke reaksjoner etter at seerne blant annet fikk se hvordan 90 år gamle Lilly fra Furuset i Oslo ikke fikk den medisinen og maten hun trenger fra hjemmetjenesten.

– Det var rystende og sjokkerende bilder. Uten håp, uten varme. En menneskeforakt. Vi kan ikke bare lene oss tilbake og se på dette. Jeg er så sint nå at jeg kan gråte blod, sa Fjeldstad til NRK.

Hun forteller at TV-dokumentaren skremte henne.

– De gamle var så skrekkelig redde. Det er så umenneskelig og jeg synes så synd på helsearbeiderne som har så liten tid – og aldri rekker rundt. Jeg blir så forbannet på helseministeren, som har makt til å gjøre noe med dette. Men som bare står der med et smil og sier at nå må vi redusere utgiftene. Det går ikke an.

BOR FORTSATT HJEMME: Lise Fjeldstad bor fortsatt hjemme i villaen på på Briskeby i Oslo.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen har også reagert på Brennpunkt-dokumentaren om 90 år gamle Lilly Andreassen på Furuset, som hverken fikk i seg tilstrekkelig mat eller medisiner, tross tilsyn av hjemmetjenesten.

I NRKs Politisk kvarter svarte byrådslederen blant annet slik på kritikken som har fulgt etterpå:

– Det er hjerteskjærende å se den omsorgen en del eldre har vært utsatt for. Det er klart at sånn skal vi ikke ha det.

Lise Fjeldstad er virkelig sint.

– Dette avdekker en skremmende brutalitet i behandlingen av syke og gamle. Et menneskesyn som ingen kan være bekjent av. Helseministeren skal gjøre oss trygge. I stedet er dette blitt et kaldt samfunn.

Fjeldstad presiserer både overfor NRK og VG at hun ikke er avhengig av hjelp fra det offentlige ennå.

– Men jeg hadde ikke klart meg uten de to barna mine som gjør alt de kan for at jeg skal ha det så bra som mulig. Så lenge som mulig. Slik sett er jeg veldig privilegert. Hadde jeg ikke hatt dem, ville jeg fått panikk, sier Fjeldstad til VG.

EKTEPAR: Lise Fjeldstad var gift med skuespiller Per Sunderland frem til han døde i 2012. Sammen fikk de barna Peik og Blomma.

Hun bor fortsatt i villaen på Briskeby i Oslo. Hun var gift med skuespiller Per Sunderland frem til han døde i 2012. Sammen fikk de barna Peik og Blomma. Lise Fjeldstad var ansatt ved Nationaltheatret i 35 år.

– Samtidig vil jeg jo ikke belaste barna mine for mye heller. Jeg vil jo klare meg selv så lenge som mulig. Heldigvis fungerer hodet mitt, men jeg klarer ikke å gå over lengre distanser lenger. Jeg er heldig og har råd til å ta en taxi. Det er ikke alle som har det. Derfor er det viktig at hjelpen må komme til oss, sier Lise Fjeldstad.

VG har bedt helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om en kommentar. Hun har ikke besvart vår henvendelse men sier følgende til NTB:

– Jeg deler engasjementet for en god eldreomsorg og tar på alvor at det er variasjoner mellom kommunene våre. Historiene som kommer fram er bekreftelser på at det ikke alle steder er godt nok i dag. Det er behov for bedring av dagens eldreomsorg, slår hun fast i et skriftlig svar til NTB.

Helseministeren tar til orde for at kommunene må ta grep lokalt, men sier også at staten skal bidra. Hun sier det er avgjørende at de ansatte har riktig kompetanse, og at den enkelte har nok kollegaer.

– Vi har lagt fram en egen opptrappingsplan for heltid og god bemanning i omsorgstjenesten. Planen skal bidra til å sikre nok fagfolk med rett kompetanse i omsorgstjenesten, sier hun.

TRYGT HJEMME: – Vår ambisjon er å gjøre det trygt å bo hjemme så lenge de eldre selv ønsker, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Helseministeren viser til flere prosjekter som allerede er satt i gang. Snart kommer utredningen fra Helsepersonellkommisjonen, som skal peke på endringer som kan redusere deltidsbruken.

– Til sommeren legger vi fram vår eldrereform som blant annet skal styrke hjemmetjenesten og samtidig etablere et eget boligeldreprogram sånn at vi bedre kan møte samfunnsendringene fremover. Vår ambisjon er å gjøre det trygt å bo hjemme så lenge de eldre selv ønsker, sier Kjerkol.

Men hun er også tydelig på at alt ikke kan løses hjemme hos folk.

– Dersom det eneste tilbudet som kan dekke behovet for nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, er en sykehjemsplass, så har man rett til sykehjemsplass, slår hun fast.