GIFTEKLAR: Martine Halvorsen forlovet seg i september i fjor.

Influencer Martine Halvorsen: − Budsjettet er sprengt

Influenceren har satt dato og funnet sted for bryllupet – og et og et halvt år før det finner sted er budsjettet på «noen hundre tusen» er sprengt.

I september i fjor kunne influencer Martine Halvorsen avsløre at hun og kjæresten Christian Kåsastul hadde forlovet seg.

«For alltid og ja til resten av livet med deg» skrev hun i et innlegg på Instagram.

Under fredagens Vixen Awards noen måneder snakker VG med Halvorsen på den røde løperen.

– Det går bra. Vi har booket sted og dato, sa hun.

Opprinnelig var planen at bryllupet skulle finne sted i Italia.

– Men i og med at vi ikke bor hjemme syntes jeg det var koselig å komme hjem og være hjemme. Så kan vi heller invitere alle hit.

PÅ PRISUTDELING: Halvorsen bor fortiden i Finland. Fredag var hun tilbake i Norge i forbindelse med Vixen Awards.

Paret bor nemlig fortiden i Finland, da forloveden Kåsastul spiller ishockey for en finsk toppklubb i Helsinki.

Selv om dato og sted nå er satt for sommeren 2024, forteller Halvorsen at det er mye som gjenstår.

– Det er så mye å tenke på. Og fyfader det er ingen som har sagt at bryllup er så dyrt, sier hun og ler.

– Hvor mye penger tror du det går?

– Orker ikke tenke på det en gang. Vi satt et budsjett og det er sprengt.

Hun vil ikke røpe nøyaktig hva budsjettet var på, men innrømmer at det er «noen hundre tusen».

– Det er sprengt og vi må luke ut ting, for det er dyrt. Jeg sparer, det er det jeg gjør.

Halvorsen virker likevel ikke å være særlig bekymret.

– Jeg tenker, det blir bryllup uansett. Det aller viktigste for meg er at vi får vært på stedet vi har lyst til å gifte oss på. At vi får vært med venner og familie, og hadde drømmebrylyp.