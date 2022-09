EN AV DE STORE: Espen Skjønberg blir betegnet som en av de mest betydelige skuespillerne gjennom tidene

Gamle venner hyller Espen Skjønberg: − En vulkan i norsk teaterliv

Onsdag bisettes Espen Skjønberg fra Fagerborg kirke i Oslo klokken 13.00. Kjendisgjestene minnes skuespilleren med glede.

– Alle innslag i seremonien er på ett eller flere vis knyttet til Espen selv, hans liv og arbeid, eller de er ønsket spesielt av Espens familie, heter det innledningsvis i programmet for dagen.

Espen Skjønberg var kjent fra teaterscene, fjernsyn og film. Han døde 26. august og ble 98 år gammel.

– Espen var en vulkan i norsk teaterliv. Sønnen hans er også en av mine gode venner, sier skuespiller Nils Ole Oftebro når han ankommer kirken.

1 / 9 Regissør Per-Olav Sørensen i Fagerborg kirke. Dennis Storhøi ankommer bisettelsen til skuespiller Espen Skjønberg. Skuespiller Ingar Helge Gimle. Skuespiller Bjørn Skagestad. Juni Dahr ankommer bisettelsen av skuespiller Espen Skjønberg. SKUESPILLERE: Laila Goody t.h. og Mariann Hole ankommer bisettelsen av skuespiller Espen Skjønberg. HÅND I HÅND: Bjørn Floberg og kona Turid Øversveen ankom bisettelsen sammen. Skuespiller Terje Strømdahl ankommer bisettelsen til skuespiller Espen Skjønberg i Fageborg Kirke. forrige neste fullskjerm Regissør Per-Olav Sørensen i Fagerborg kirke.

Skuespiller Lise Fjeldstad minnes Skjønberg på denne måten:

– Jeg traff Espen sist i slutten av april. Da satt han i rullestol, men var klar og blid. Vi har spilt mot hverandre i utallige stykker opp gjennom årene, sier hun.

TEATER: Lise Fjeldstad har spilt mot Skjønberg i utallige stykker opp gjennom årene.

Skuespiller Kari Simonsen sier Skjønberg var en «kjempestor skuespiller».

– Og ganske så «gæren» - særlig da han var yngre.

– De siste årene har jeg stort sett truffet han i begravelser. Det er det som er så trist.

Geir Kvarme sier han hadde «en eiendommelig signatur som skuespiller».

– En uforutsigbar og sterk kraft. Han var en støpning av bare seg selv, ingen skuespillere blir slik lenger.

SKUESPILLERE: Geir Kvarme og Kari Simonsen.

Skuespiller Ingar Helge Gimle sier Skjønberg var unik, og at en epoke nå er over.

Gimle forteller at han sist traff Skjønberg på et legekontor for to år siden, og det siste Skjønberg sa til ham var:

– Jeg følger med deg, Gimle, jeg følger med deg.

MINNES: Bjørn Sundquist sier Skjønberg var en fryd å jobbe sammen med.

Bjørn Sundquist forteller at han ikke traff Skjønberg de siste årene.

– Men i arbeidssammenheng var han en fryd å jobbe med, sier han, og fortsetter:

– Skjønberg hadde en enormt sterk integritet som kunne drive folk til vanvidd.

– Han var seg selv til det siste, sier skuespiller Mari Maurstad.

BISETTES: Mari Maurstad sier Skjønberg var seg selv til det siste.

Det er mange kjente venner og kolleger av Skjønberg som bidrar under seremonien onsdag hvor Sunniva Gylver er forrettende prest. Per-Olav Sørensen er kunstnerisk ansvarlig for seremonien.

– Det handler først og fremst om å hjelpe og avlaste familien. Det er mange som vil takke Espen, sier Sørensen til VG.

Orgel: Kåre Nordstoga Piano: Ole Christian Haagenrud Fiolin: Catharina Chen. Sangsolister er Herborg Kråkevik, Jannike Kruse og Frank Kjosås mens Lars Saabye Christensen og Terje Strømdahl er opplesere.

Bisettelse for Espen Skjønberg fra Fagerborg kirke.

Minneordene er ved Sunniva Gylver, Nils Ole Oftebro og Per-Olav Sørensen.

– Espen Skjønberg har vært en av de mest betydelige skuespillerne gjennom tidene, sa teatersjef Kristian Seltun ved Nationaltheatret til VG da dødsfallet ble kjent.

Espen Skjønberg har gjennom tidene spilt over 70 roller ved Nationaltheatret, men karrieren startet ved Chat Noir og Stavanger Teater i 1945. Han var første gang ansatt ved Nationaltheatret fra 1946 til 1949. Deretter arbeidet han ved Oslo Nye Teater i 17 år og et par år ved Det Norske Teatret, før han igjen kom til Nationaltheatret i 1968.