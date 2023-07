Coldplay, Beyoncé og Taylor Swift dropper Norge når de er p turné.

Derfor snytes vi for de største konsertene

Beyoncé, Coldplay og Taylor Swift er noen av stjernene som dropper Norge. – Vi får en kalddusj nå, sier musikkmanager Gunnar Greve.

Kortversjonen Store superstjerner som Beyoncé, Coldplay og Taylor Swift, dropper å holde konserter i Norge.

Musikkmanager Gunnar Greve tror dette bare er starten. – Dette har jeg ventet på at kommer til å skje, sier han.

Greve mener det er et sammensatt bilde som fører til at artistene ikke kommer til Norge. Korona, svak krone og at Norge er et dyrt land er noen stikkord.

Konsertarrangør Martin Nielsen i Live Nation mener Norge hadde vært mer attraktiv om Norge hadde hatt en større konsertarena som kan ta imot mange flere publikummere enn arenaene vi har i dag.

Interesseorganisasjonen «Norske Kulturarrangører», stadfester at det er tøff konkurranse om å få de største artistene til landet, både til innendørs- og utendørsarenaer. Vis mer

For en drøy uke siden lanserte Taylor Swift turnédatoene sine utenfor USA – hun kommer til Stockholm i mai 2024, men ikke til Oslo.

Gang på gang dropper artister Norge.

– Vi får en kalddusj nå. Dette har jeg ventet på at kommer til å skje, sier han.

Gunnar Greve mener nordmenn har vært bortskjemte.

– Man trenger ikke skru klokken veldig mange år tilbake før de store, som for eksempel Coldplay, var i Norge - 10–15 år.

1 / 6 forrige neste fullskjerm

Men mye har endret seg siden da, mener manageren. Greve mener det er et sammensatt bilde som fører til at artistene ikke kommer til Norge.

Gunnar Greve tror vi vil se færre store artister komme til Norge.

– Det er blitt risikabelt

Høyere kostnader og en svak krone er noen av hovedgrunnene til at de ikke kommet hit, mener Greve.

I tillegg viser turnélister at artister holder færre konserter nå enn før pandemien – og da er den noen land som blir utelatt.

– Vi ser at det også er høyere risiko i dag for at en konsert må avlyses.

– Man vet ikke hva som skjer i verden om tre måneder, sier han.

Greve bruker den svake kronen som eksempel.

– Velger artister å holde konsert i Norge neste år, og kronen fortsetter å falle, så kan de gå i tap.

Han mener nordmenn til nå har vært privilegerte med at store artister har valgt å besøke Norge, men mener at vi ikke kan forlange at vi får se dem på scenen her de neste årene.

– Trenger en mer tilrettelagt stadion

Konsertarrangør Martin Nielsen i Live Nation har tidligere booket Taylor Swift til Norge i 2011. Men på den tiden hadde hun ikke blitt den superstjernen hun er i dag.

– Vi så stor interesse for henne allerede da, ettersom billettene ble solgt på kort tid, men på den tiden var hun fortsatt på vei opp, sier han.

Konserten ble holdt i Oslo Spektrum som rommer omtrent 11.500 publikummere.

Men i 2024, så dropper superstjernen Norge.

Nielsen mener et stort problem når det kommer til hvorfor de største artistene ikke kommer til Norge, er at vi ikke har en stor nok konsertarena som kan ta imot rigget deres hele året.

1 / 4 Martin Nielsen mener mange store artister dropper Norge fordi vi ikke har en stor nok konsertarena innendørs. Taylor Swift spiller i Sverige i 2024, men ikke i Norge. Taylor Swift spilte konsert i Norge i 2011. Siden har hun ikke vært her. Forrige uke lanserte Taylor Swift datoene for konsertene hennes i Europa og resten av verden i 2024. forrige neste fullskjerm Martin Nielsen mener mange store artister dropper Norge fordi vi ikke har en stor nok konsertarena innendørs.

Konsertarrangøren forteller at de store artistene former konsertproduksjonene sine etter de største stadionene i USA.

– Og når det ikke finnes tilsvarende i Oslo, så velger de bort Norge gang på gang, sier han.

I Sverige har de flere stadion-alternativer. Friends i Stockholm har både tak og plass til 52.000 publikummere.

Nielsen sier at Voldsløkka i Oslo kan til tider vært aktuelt fori området har plass til mange, men påpeker at området er begrenset til en så liten periode.

– Voldsløkka er kun ledig i fellesferien om sommeren.

– Det gjør at artister heller må prioritere Norge når de planlegger Europaturneen, i stedet for at vi kan være fleksible etter behovene deres, legger han til.

Til helgen skal Bruce Springsteen spille på Voldsløkka for 50.000 publikummere per dag lørdag og søndag.

– Tøff konkurranse

Interesseorganisasjonen Norske Kulturarrangører er en medlemsorganisasjon for arrangører i kulturfeltet. De mener det er synd å gå glipp av store konsertnavn når de allerede er i «nabolaget».

– Jo større navn, jo flere tilreisende og dertil hørende større økonomiske ringvirkninger for lokalsamfunnet kan man forvente, sier daglig leder Siri Haugan Holden.

De ser at det er en tøff konkurranse om å få de største artistene til landet, både til innendørs- og utendørsarenaer.

– Vi får ikke gjort noe med at vi ligger langt nord og utenfor den vanligste turnéløypa, men med riktig størrelse og kvalitet på arenaene stiller vi bedre i konkurransen, legger hun til.

Videre ser de at mange ender med å reise utenlands for å se favorittartisten eller favorittbandet sitt live.

– For publikum blir det også en mer kostbar affære å reise til konserter i utlandet, og det kan gjøre det umulig for mange å få oppleve sitt favorittband live.

Daglig leder i Norske Kulturarrangører, Siri Haugan Holden.

Gunnar Greve mener at å bygge en ny og større stadion er en «quick-fix». Han mener det ikke bare er å levere en stadion artisten vil ha. Hovedproblemet er at Norge er for dyrt.

– Det kunne nok blitt bedre eller mer optimalisert med en ny stadion, men det er ikke hovedgrunnen til at de ikke kommer til Norge.

– Vi har vært privilegierte til nå, legger han til, men jeg tror vi vil se færre artister her fremover.