AVLIVNING: NOAH anmeldte TV-produksjonsselskapet Strix Televisjon etter denne Farmen-episoden.

Statsadvokaten: Avlivingen av kaniner i «Farmen Kjendis» var ikke straffbart

I februar i år anmeldte dyreorganisasjonen NOAH TV-produksjonsselskapet Strix Televisjon for det de mente var ulovlig avlivning av to kaniner under innspillingen av «Farmen Kjendis».

Avlivningen ble vist i episoden som ble sendt på TV 2 rundt to uker tidligere.

I en pressemelding torsdag skriver Oslo statsadvokatembeter at de har kommet til at avlivingen ikke var straffbar.

Avlivingen ble utført av en profesjonell slakter, men bakgrunnen for anmeldelsen var at NOAH mente at avlivingen brøt med forbudet i dyrevelferdsloven mot avliving som «et selvstendig underholdnings- eller konkurranseelement».

Oslo statsadvokatembeter har i forbindelse med klagebehandling over politiets henleggelse av saken kommet til at avlivingen ikke var straffbar, skriver de i sin pressemelding.

– Føltes så unødvendig

Statsadvokaten har blant annet lagt vekt på at opptak av avlivingen ikke ble publisert i TV-programmet.

– Derimot filmes deltakernes reaksjon, og det er dette som er gjenstand for underholdning. Avlivningen av kaninene er kilden til disse reaksjonene, og en kunne reise spørsmål om avlivingen derimot indirekte har et underholdningsformål, men statsadvokaten anser under noe tvil at avlivingen i dette tilfellet ikke innebar et selvstendig underholdningselement. Dette kunne stilt seg annerledes om selve avlivingen ble filmet og vist på TV, heter det i pressemeldingen.

– Det jeg reagerte på i akkurat den episoden, var at det føltes så unødvendig, vi skulle drepe kaninene for å lage et klesplagg til en fiktiv karakter som ingen hadde noe bruk for, sa Farmen-deltaker Sophie Elise Isachsen om kaninslakten da episoden av «Farmen kjendis» ble sendt i januar.

Det var to kaniner som ble slaktet.

Niklas Baarli (32) endte opp med å hente den andre kaninen. Isachsen orket heller ikke se på i det øyeblikket kaninene blir slaktet.

– Jeg var 100 prosent sikker på at det kom til å bli slakting, og var sikker på at det kom til å bli grisene som vi fikk da de var helt små. Det tenkte jeg på hver dag, og selv om jeg var med grisene hele tiden, ga jeg dem aldri noe navn fordi jeg var så sikker på hvilken vei det skulle gå, sa hun til VG i januar.