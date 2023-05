KONGELIG: Hertuginne Sophie av Edinburgh under en hagefest i Buckingham Palace 16. mai. Det var hennes politieskorte som traff den eldre kvinnen, og hertuginnen har tidligere sagt at tankene hennes går til kvinnens familie.

Storbritannia: Kvinne døde etter å ha blitt påkjørt av kongelig politieskorte

Den 81 år gamle kvinnen har vært innlagt på sykehus siden ulykken 10. mai.

Helen Holland (81) var i London for å besøke søsteren sin da hun ble påkjørt av en politimotorsykkel som eskorterte hertuginne Sophie 10. mai.

Nå er hun død, melder Sky News.

Den 81 år gamle kvinnen har ligget på sykehus med kritiske skader siden ulykken, og i en uttalelse natt til onsdag sier familien at hun «kjempet for livet i nesten to uker».

– Min mor brakk flere ben i kroppen og fikk flere indre skader. Hun døde etter å ha brukt den trygge ruten som et fotgjengerfelt skal være, sier sønnen Martin Holland til BBC.

Den britiske spesialenheten for politisaker etterforsker ulykken, og de har tidligere sagt at de blant annet vil granske overvåkingsvideoer og intervjue politibetjentene som var til stede da ulykken skjedde.

Hertuginne Sophie av Edinburgh er gift med prins Edward, den yngste broren til kong Charles.

En talsperson for Buckingham Palace har tidligere sagt at hertuginnens tanker og bønner går til kvinnen som ble skadet og familien hennes.