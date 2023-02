POPULÆRT BAND: King Gizzard and the Lizard Wizard, her på scenen i Wales i 2018.

Trakk seg fra festival etter «kontroversiell» booking

SYDNEY (VG) Musikkfestivalen Bluesfest i Australia satte bandet Sticky Fingers på plakaten. Da trakk et av hovedtrekkplastrene seg i protest.

Indiebandet King Gizzard and the Lizard Wizard valgte å trekke seg fra festivalen i Byron Bay i april etter at det ble kjent at Sydney-bandet Sticky Fingers også skulle spille der.

– Vi er lei for å være i denne situasjonen, men noen ganger må du velge å gjøre noen ofre og stå opp for verdiene dine, skrev bandet på instagram.

– Som band, og mennesker så er vi mot kvinnehat, rasisme, transfobi og vold. Vi er overrasket og triste over å se at Bluesfest presenterer innhold som står stikk i strid til disse verdiene, skriver bandet.

Grunnen er, i likhet med kontroversen rundt bookingen av metalbandet Pantera, noe som hendte flere år tilbake i tid.

Vokalisten Dylan Frost skal i 2016 ha truet og spyttet på sangeren Thelma Plum, som er aboriginer, Australias urfolk.

Bandet har også ifølge avisen The Age blitt kritisert i bransjen for flere hendelser.

Vokalisten beklaget, og bandet tok seg til og med en lengre en pause etter hendelsen med Thelma Plum.

Frost skyldte på mentale problemer og alkohol.

Festivaldirektøren slår nå kraftig tilbake etter at King Gizzard and the Lizard Wizard trakk seg.

Han understreker at festivalen er stolt over å gi plass til artister med urfolk-bakgrunn, og kommenterer situasjonen med Sticky Fingers.

– Dette skjedde for syv år siden og sangeren i Sticky Fingers har vært ekstremt unnskyldende og åpen om at han var bipolar schizofren og slet med narkotikamisbruk på den tiden. De har gjort sitt for å gjøre det godt igjen og tok seg en lang pause for å ordne ting, skriver festivaldirektøren Peter Noble.

Noble påpeker også faktumet at Frost selv er Maori, urfolk fra Polynesia. Han skriver at forsøkene på å fortsatt straffe Sticky Fingers er «ondskapsfullt og lite tilgivelig».

Han er også svært lite fornøyd med at enkelte har uttrykt at med bookingen så går god for vokalistens tidligere kritikkverdige oppførsel.

– Å foreslå noe slikt er begredelig, usant og kan bli gjenstand for søksmål for æreskrenkelser.

Tidligere i år ble den australske turneen til bergensbandet Taake kansellert. Bandet har blitt beskyldt for rasisme og nazisympati.