MUNTERT: Prins William lagde mat med ungdommene Daisha Nagawagi (t.v.) og Inaaya Shahab. Lengst til venstre ser vi kokk Kevin Muhammad overvåke det hele.

Prins William kokte pasta på kokkekurs

En humoristisk prins William (40) tok på seg forkle og viste kokkekunster i London tirsdag.

Den britiske kongefamilien står i stormen i forbindelse med alle betroelsene til prins Harry (38), både på TV og i bokform. Men de har travle dager, og jobben stopper ikke opp selv om det er bråk i kulissene.

William gikk virkelig inn for oppgaven da han var gjest hos veldedighetsorganisasjonen Together as One i Slough, vest i London.

Together As One jobber spesielt med ungdommer, og i februar feirer organisasjonen 25 år.

William lot seg ikke merke med noe av konfliktene rundt sin yngre bror da han møtte ungdommer. BBC har lagt ut video fra arrangementet.

Prinsen laget pasta sammen med 12 år gamle Daisha Nagawagi og 13 år gamle Inaaya Shahab. Sjefkokk Kevin Mohammad var ivrig og fornøyd tilskuer.

William røpet for øvrig at det ikke er han som er den beste kokken på hjemme i Kensington Palace.

– Jeg lager litt mat, men Catherine er en veldig god kokk, forklarte prins William, som ellers pleier å omtale kona som Kate.

PASTA: Prins William ved grytene.

Prinsesse Kate (410) var ikke med på det offisielle oppdraget denne dagen.

– Selv er jeg en slags frokostmann, opplyste William og presiserte at det dreier seg om skikkelige engelske frokoster med kjøtt og full pakke.

På spørsmål om hva slags saus han foretrekker, for eksempel peppersaus, så svarer William at «ja, iblant blir det det».

– Men jeg synes sausene er vanskeligere. Mine pleier å bli ganske tørre og klumpete, sa han leende.

SAMTALER: Prins William fikk møte flere ungdommer, deriblant Ramae Bogle (13).

De fleste i den britiske kongefamilien har fått passet påskrevet av prins Harry i det siste.

Særlig har Harry viet William og Kate mye plass. Ikke minst har det vakt stor oppsikt at Harry i boken sier at William ved én anledning gikk fysisk løs på ham og la ham i bakken.

Kongehuset har forholdt seg helt tause om både TV-intervjuer, dokumentar og selvbiografi.

Prins Harry uttalte i et TV-intervju for litt over en uke siden at han «ønsker seg en familie, ikke en institusjon»

– Jeg vil gjerne ha faren min tilbake. Og jeg vil gjerne ha min bror tilbake, sa han.