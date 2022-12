Meghans venninne i nytt Netflix-klipp: − Hun ble syndebukken for slottet

Netflix har sluppet et nytt klipp for «Harry & Meghan»-dokumentaren. Der antyder hertuginne Meghan at Buckingham Palace lekket historier om henne til pressen.

Hertuginne Meghans venninne Lucy Fraser sier i klippet som er publisert på Netflix sin Youtube-kanal:

– Hun ble syndebukken for slottet. De matet historier om henne - enten de var sanne eller ikke - for å unngå at andre mindre gunstige historier ble publisert.

Meghan sier selv i klippet:

– Du kunne se det utspille seg – en historie om noen i familien dukket opp et øyeblikk, og de sa: «Vi må få det til å forsvinne».

Hertuginnen, som i et tidligere klipp har sagt at de matet henne til ulvene, antyder at hun kunne bli brukt av kongelige hjelpere for å avlede dekningen fra negativ omtale av andre kongelige.

Buckingham Palace har foreløpig ikke kommentert noen av påstandene som kommer frem i dokumentaren.

Info «Harry og Meghan» på Netflix: Omstridt dokumentarserie i seks deler.

De første tre episodene hadde premiere 8. desember 2022, de siste tre 15. desember.

Prins Harry og hertuginne Meghans eget produksjonsselskap har laget serien i samarbeid med Netflix.

Prinseparet og en rekke andre kilder har latt seg intervjue – om kjærligheten, forholdet til kongehuset, familie, pressen, rasisme og flytting til USA.

Både Harry og Meghan har i tillegg filmet videodagbøker sammen og hver for seg.

Liz Garnbus er regissør. Vis mer

Dokumentarserien på Netflix har fått voldsom oppmerksomhet etter premieren i forrige uke. Der fortalte Harry og Meghan blant annet om alt de begge har ofret for å være sammen, at de møttes via Instagram – og at forlovelsen var som et «regissert realityshow».

Onsdag kom det et nytt klipp for de tre kommende episodene av dokumentaren «Harry & Meghan», som slippes på Netflix torsdag.

Der snakker prins Harry og Meghan om «institusjonell «gaslighting gaslightingGaslighting er løst definert som en type manipulasjon for å få noen til å stille spørsmål ved sin egen virkelighet.»».

HAR SLÅTT SEERREKORDER: De tre siste episodene av «Harry & Meghan» slippes torsdag.

Meghans advokat Jenny Afia sier i det nyeste klippet:

– Det var en ekte ... krig mot Meghan, og jeg har absolutt sett bevis på at det var negativ orientering fra slottet mot Harry og Meghan for å passe andres agendaer.

Hun sier også at historier om Thomas Markle (faren til Meghan red.anm.) i pressen, og bruddet i deres relasjon, var den «siste dråpen» for hertuginnen.

Ingen andre dokumentarer har hatt så mange seertimer den første uken på Netflix.

De første tre episodene av dokumentaren har blitt sett i mer enn 81 millioner timer etter premieren, opplyste strømmetjenesten i en pressemelding tirsdag. Flere enn 28 millioner husholdninger har sett hele eller deler av serien.