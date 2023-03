MØTTE IDOLET: Victor Kvelstad på 20 år møtte idolet sitt, Conan O`Brian, mens han var på jobb onsdag ettermiddag.

Med på innslag med idol: − Helt surrealistisk!

Flere observerte den amerikanske talkshow-stjernen Conan O`Brian på Karl Johans gate i Oslo onsdag ettermiddag: – Jeg kommer til å leve noen dager på dette!

– Det hele var ganske stort, forteller Victor Kvelstad (20).

Kvalstad hadde en helt vanlig arbeidsdag i en butikk i Oslo sentrum, før han plutselig så et stort kamerateam gå forbi.

Kvalstad og kollegaen gikk ut for å sjekke hva som foregikk.

– Kollegaen min kjente han ikke igjen. Da sa jeg: «Er du gal? Det er jo Conan O`Brian!». Det er jo umulig å ikke kjenne igjen en to meter høy mann med oransje hår!

Ble med på innslag

Kvelstad, som i tillegg til butikkjobben også jobber med standup, gikk bort til komikeridolet.

– Jeg ønsket egentlig bare å ta bilde med han. Jeg trodde han hadde det var travelt, men så begynte han å snakke til meg, så da ble vi stående. Kameraene var raskt oppe. Plutselig sto vi der i ti minutter, sier han sjokkert.

Under innslaget samlet det seg flere forbipasserende rundt som filmet og tok bilder.

– Det var veldig hyggelig, men jeg blacka litt ut. Jeg husker han spurte om jeg kunne levere standup-materiale. Det var ganske nervepirrende å gjøre det på engelsk, sier Kvelstad.

Da praten var over, takket han og de klemte.

– Han sa etterpå at jeg var en morsom fyr. Da jeg skulle si ha det, sa han: «You are a funny guy!». Det er også noe å fordøye en onsdag!

– Hvordan reagerte du da du fikk høre de komplimentene fra selveste Conan O`Brian?

– Jeg tror jeg lo! Kanskje jeg klarte å si takk, jeg husker ikke. Om det kommer med i programmet, blir det spennende å se på skjermen, humrer han.

Møter fans i hele verden

Onsdag 8. mars skrev Bergens Tidende om at Conan O`Brien satt i et fly til Bergen. På flyturen skal O`Brian ha sagt til en medpassasjer at han jobber med en TV-spesial der han møter fans over hele verden.

– Han skal møte én i Bergen og én i Nord-Norge. Det kommer på HBO på høsten, fortalte medpassasjeren.

O'Brien startet karrieren som manusforfatter til seriene Simpsons og Saturday Night Live. Senere har han hatt sine egne talkshows og standup.

