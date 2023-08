BOLIGTRØBBEL: Katy Perry og Orlando Bloom må gå rettens vei for å få godkjent kontrakten til huset de har kjøpt i Montecito.

Katy Perry og Orlando Bloom i bitter tvist om luksusvilla

I 2021 kjøpte superparet Katy Perry (38) og Orlando Bloom (46) en luksusvilla i Montecito, California for 148 millioner kroner. Nå vil selgeren ha huset sitt tilbake.

Det er New York Post som har gått nærmere inn på tvisten om luksusvillaen som nå er i sitt tredje år. Ifølge NME skal saken nå avgjøres i Stanley Mosk Courthouse i Los Angeles den 21. august.

Det er den 83 år gamle Carl Westcott som i sin tid solgte huset som har åtte soverom og elleve bad. Han lider imidlertid av Huntingtons sykdom og ønsker å tilbringe sine siste år i det han kaller sitt hjem.

Tvisten har gått i flere omganger mellom Westcotts advokater og de juridiske representantene for Katy Perry og Orlando Bloom siden 2021. Fra Westcotts side prosederes det på at den 83 år gamle krigsveteranen «manglet den mentale kapasiteten for å forstå naturen i og mulige konsekvenser av kontrakten», som det heter i rettsdokumentene som New York Post har hentet ut.

Rettsdokumentene hevder videre at dette skyldes både sykdommen og ettervirkninger av de sterke medisinene som Westcott måtte ta i forbindelse med en seks timer lang ryggoperasjon rett før kontrakten ble underskrevet.

Katy Perry og Orlando Bloom har sagt at de elsker Westcotts hus, og at de er villige til å betale mer for det enn han selv i sin tid gjorde. Da svarte Carl Westcott i sin tur at han hadde overveid tilbudet svært nøye, men at han var kommet frem til at han ville tilbringe sine siste år der.

Perry og Bloom var likevel ikke villige til å la huset gå fra dem, men ønsker å sluttføre salget. Derfor må det en rettsrunde til om en drøy uke før det blir en avklaring.

Dette er faktisk ikke første gang at Katy Perry befinner seg midt i en hustvist. I 2015 – med velsignelse fra erkebiskopen i Los Angeles – kjøpte hun en svær villa fra de katolske nonnene Sisters of the Immaculate Heart of Mary i Los Feliz.

Nonnene – 52 av dem – hadde kjøpt stedet så tidlig som i 1972, men i 2011 var det kun fem av dem som fremdeles levde.

Nonnene ønsket likevel ikke å gi fra seg huset, men tapte rettssaken og Katy Perry kjøpte huset kontant.