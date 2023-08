MODELL: Inti Wang har ofte vært å se på catwalken de siste årene – nylig på Oslo Runaway. Her fra et intervju med MinMote i 2018.

Inti Wang nominert i både mannlig og kvinnelig mote-kategori

Kunstner og modell Inti Wang identifiserer seg som ikke-binær. Under årets Costume Awards har 23-åringen vært nominert i «Årets stilikon kvinne» og «Årets stilikon mann».

Inti Wang har flere ganger gjort seg bemerket innen både mote og kunst de siste årene.

I fjor gikk 23-åringen for luksusmerket Balenciaga med superstjerner som Kim Kardashian, Nicole Kidman og Dua Lipa.

Wang har vært åpen om at hen ikke identifiserer seg med et bestemt kjønn, og kaller seg derfor ikke-binær. ikke-binær. Ikke-binær er personer som identifiserer seg med et annet kjønn enn kategoriene mann og kvinne, eller med begge disse kjønnskategoriene, eller som opplever at kjønnsidentiteten er flytende og i endring gjennom livet. Ikke-binær kan også vise til personer som ikke identifiserer seg med noen kjønnskategori i det hele tatt, ifølge SNL.

28. august arrangeres Costume Awards. Da de første nominasjonslistene ble sluppet – som er bestemt av magasinet – tidligere i august, sto Wang oppført i to kjønnskategorier: «Årets stilikon kvinne» og «Årets stilikon mann», i tillegg til to andre kategorier.

I 2012 droppet Spellemannprisen kjønnskategorier, og siden har også flere andre prisutdelinger gjort det samme.

Wang forteller til VG at hen ikke har noe imot valget Costume har gjort, men var spent på hvordan dette skulle spille seg ut.

– Tror kanskje jeg er en av de få, eller kanskje den eneste, som har blitt nominert i begge kategoriene. Det er en enkel måte å nominere flere personer, men jeg tenker en prisutdeling burde handle om hva man bidrar med, i stedet for å kategorisere basert på kjønn, sier Wang.

Vinnerne av de ulike prisene blir avgjort gjennom flere runder med publikums stemmer. Nå er ikke Wang lenger nominert i kjønnskategoriene for «Årets Stilikon».

Åpne for å revurdere

Sjefredaktør i Costume, Kine B. Hartz, skriver i en e-post til VG at de er store fans av Wang, og at nominasjonene er et uttrykk for nettopp det.

– Inti Wang ble plassert i begge kategorier som et nikk til hvordan Wang selv omtaler seg selv, skriver hun og viser til intervjuet Wang har hatt med Vogue og kunstutstillingen «Concoction of Confusion».

Videre skriver Hartz at kjønnsidentitet stadig er i bevegelse, og at Costume er aktive supportere av LGBTQ-samfunnet.

– Selv om vi i dag kler oss på tvers av gender (kjønn, journ.anm.), er det fortsatt slik at moteverden har egne moteuker som er delt inn i kolleksjoner for menn og kvinner. Sett i lys av dette har vi delt opp Årets stilikon i to kategorier, mann og kvinne, skriver hun og legger til:

– Men, det er klart at vi hele tiden er åpne for å revurdere dette – og vil se på det igjen neste gang vi skal arrangere Costume Awards.

Wang trekker frem en ikke-binær kategori som en løsning, men at det ikke ser ut til å være mange nok i den listen.

– Jeg tror det beste hadde vært om alle hadde blitt nominert sammen og likt.

Flere har droppet kjønnsdelte kategorier

I årevis har kritikerne ment at kjønnsdelte kategorier er diskriminerende. Artist Susanne Sundfør (37) reiste kritikk mot kjønnsinndelte kategorier allerede i 2007.

– Jeg er først og fremst artist. Ikke først og fremst kvinne, uttalte hun fra scenen etter å ha mottatt Spellemannprisen «Årets kvinnelig artist» i 2007.

Rådgiver i Skeiv Verden, Newt Petride, skriver i en e-post til VG at kjønnskategorier ofte plasserer individer i forhåndsdefinerte bokser som dikterer hvordan de skal oppføre seg, presentere seg selv og samhandle med andre.

– Dette kan føre til marginalisering marginaliseringMarginalisering er en prosess der enkeltindivider eller grupper blir skjøvet ut i ytterkantene av samfunnet. Da befinner de seg i en gråsone mellom å være inkludert og å være ekskludert, ifølge NDLA. av de som ikke passer inn i disse boksene, og presse dem til å tilpasse seg normer som kanskje ikke stemmer med deres sanne jeg, skriver Petride og legger til:

– Å omfavne en mer flytende og åpen forståelse av kjønn vil skape rom for individer til å utforske sin identitet uten frykt for å bli forhåndsdømt eller diskriminert.