IKKE VELKOMMEN: Joe Rogan hever Donald Trump ikke er velkommen som gjest på podkasten hans.

Joe Rogan: − Vil ikke hjelpe Trump

Den kjente podkast-verten Joe Rogan sier han ikke vil ha den tidligere presidenten som gjest. – Jeg er ikke en Trump-tilhenger på noen som helst måte, sier Rogan.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Komiker og programleder Joe Rogan dukket nylig opp på den populære podkasten «Lex Fridman Podcast». Sammen med programleder Lex Fridman tok de opp typiske Rogan-temaer som UFO-er, frihet og amerikansk politikk.

Joe Rogan, som er kjent for å invitere kontroversielle gjester på podkasten sin «The Joe Rogan Experience», var tydelig på at han ikke ville invitere den tidligere presidenten som gjest.

I en lang monolog om pandemien og konsekvensene av den, sier Rogan at det hele «akselererte og forverret angsten vår».

– Det er allerede en rar tid, etter Trump. Trump-tiden kommer til å bli husket som en av de rareste tidene når man ser tilbake på splittelsen i landet. Han er en veldig polariserende figur.

Stikk mot Biden

Donald Trump, som har lenge har både flørtet med at han stiller til gjenvalg i 2024, vil utvilsomt se nytte av å gjeste Rogans populære podkast.

På spørsmål fra Fridman om tiden som kommer svarer Rogan:

– Det kommer til å bli en rarere tid. Jeg tror han kommer til å stille igjen, sier Rogan.

Rogan legger heller ikke skjul på hvem han tror vinner om teorien hans blir realitet.

– Han blir å stille mot en død mann (Joe Biden). Biden tar folk som ikke eksisterer i hånden, når han går av scenen. Jeg tror han ser spøkelser.

ENORMT. Podkasten «The Joe Rogan Experience» er en av verdens mest populære.

Men Rogan stiller likevel ikke med åpne armer.

– Jeg er ikke en Trump-tilhenger på noen som helst måte. Jeg har hatt muligheten til å ha han på showet flere ganger og jeg har sagt nei hver gang. Jeg vil ikke hjelpe han.

– Jeg er ikke interessert i å hjelpe Trump.

Fridman derimot, tviler på det Rogan sier, og peker på at Rogan har hatt med flere kontroversielle «politiske» figurer som Kanye West. Ryktene sier at Trump snart annonserer at han stiller til gjenvalg, ifølge The New York Times.

Kontroversiell

Joe Rogan har den siste tiden vært mye i vinden. Han signerte i 2020 en enorm avtale med Spotify om rettighetene til podkasten sin.

Mange har kritisert Rogan for å bidra med å spre desinformasjon om coronavaksiner, og dermed satt liv i fare. Flere artister, som Joni Mitchell og Neil Young, har trukket musikken sin fra Spotify i protest.

Diskusjonen om Rogans valg av gjester er også evigung. Gjester som Alex Jones, Jordan Peterson og artisten Ted Nugent har alle vært omdiskuterte gjester.

Nylig hadde han den kontroversielle skuespilleren Gina Carano som gjest. I 2021 annonserte Lucasfilms at hun ikke lenger ville gjenoppta rollen som Cara Dune i Star Wars-serien «The Mandalorian». Det hele skjedde i kjølvannet av hennes kommentarer på pandemien og valgfusk under det amerikanske presidentvalget.