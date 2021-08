Jake Paul tror kampen vil endre livet hans

Youtuberens store boksekamp holdes nære hjemstedet hans, der han forteller at klassekameratene gjorde narr av ham og lærerne sa at han ikke var smart.

Av Håvar Bremer

Publisert: Nå nettopp

24-åringen kaller det som skal skje natt til mandag for «livsforandrende», skriver USA Today.

Kampen mot UFC-mesteren Tyron Woodley (39) skal være den tøffeste testen han står overfor så langt i boksekarrieren. Kontrakten med TV-giganten Showtime er undertegnet, og kan sikre han et titalls millioner dollar, ifølge avisen.

Men det er på en «betingelse»: Kampen må vinnes. Da opprettholdes interessen og Paul og Showtime kan trolig fortsette å selge pay-per-view-pass til liknende stevner.

Kampen kan man i USA kjøpe for 60 dollar. Da storebror Logan møtte Floyd Mayweather i juni, en kamp boksemesteren Mayweather kom best uten av, men ingen vinner ble kåret, ble det angivelig solgt over en million pass for 50 dollar stykket.

Boksekampen holdes I Rocket Mortgage FieldHouse, ikke langt fra Pauls hjemby Westlake i Ohio. Det er her brødrene Paul vokste opp, lillebror angivelig som en vilter elev og student. Han har fortalt om klassekamerater som ofte var ugreie mot ham og lærere som ikke hadde troen på ham, ifølge USA Today.

Han skal ha sluttet på videregående for å følge drømmen om å bli YouTube-stjerne, men skal likevel ha avgangspapirene i orden etter å ha fullført skolen på nettet.

Sammen med bror Logan (26) har han oppnådd enorm suksess på sosiale medier, og til tross for en rekke overtramp og skandaler, har de en følgerskare på flere titalls millioner.

Paul bokseinteresse er ganske fersk. Men han har åpenbart lagt ned mye trening, og er ifølge eksperter en helt grei utøver. Han har tre seire på tre kampen: En mot en annen youtuber, en mot en basketballspiller og en mot en tidligere UFC-mester.

Nå står igjen en tidligere UFC-mester i det andre hjørnet.

– Dette har vært min livsstil. For han er det en bucket list-greie, sier motstanderen Tyron Woodley til MMA Hour.

Da 39-åringen fikk spørsmål om youtuberen vil matche hans vilje og ha evnen til å stå i mot når det blir tøft, svarte han:

– Du kommer til å se Jake Paul bli skadet.

– Han vil kanskje ikke gjøre dette igjen etterpå.