TOK ORDET: Da Matilda Ramsay ble omtalt som «lubben» på direktesendt radio, tok hun opp kampen på sosiale medier. Her under et TV-intervju i forbindelse med Strictly Come Dancing i september.

TikTok-stjerne ble kalt «lubben» på direkten

Etter at en 67 år gammel radiovert kritiserte kroppen til tiktoker og kjendisdatter Tilly Ramsay, tok hun saken i egne hender.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg prøver å ikke lese eller høre på kommentarer og negativitet, men å bli angrepet på en nasjonal radiostasjon av en 67 år gammel mann er å gå over streken.

Slik starter Matilda Ramsay, kjent som Tilly Ramsay, et innlegg på sin egen Instagramkonto tidligere denne uken. 19-åringen, som er datter av den britiske kjendiskokken Gordon Ramsay, har fått mye oppmerksomhet og støtte etter at hun sto opp mot Steve Allen, en radiovert i den britiske radiostasjonen LBC.

Bakgrunnen for innlegget var at radioverten hadde omtalt henne som «lubben» under et direktesendt radioprogram.

Skyldte på farens matlaging

Ramsay, som har nesten ti millioner følgere på TikTok, er for tiden aktuell i det britiske TV-programmet «Strictly Come Dancing» og den australske versjonen av «Masterchef». Allen var tilsynelatende ikke imponert over 19-åringens prestasjoner i førstnevnte.

– Hun kan ikke danse, jeg er lei av henne allerede, utbryter Allen under en morgensending på radiostasjonen, før han fortsetter:

– Hun er en lubben liten ting, er hun ikke? Sannsynligvis på grunn av farens matlaging, kan jeg forestille meg.

KJENT PAPPA: Matilda Ramsay (t.h.) er datteren til kjendiskokken Gordon Ramsay. Her avbildet i 2016.

Slår tilbake

Kommentaren fikk Ramsay til å ta til motmæle på sin egen Instagramkonto, hvor hun uttaler at hun ikke vil tolerere mennesker som uttaler seg nedsettende om andres utseende.

– Steve er velkommen til å dele sine meninger, men jeg trekker linjen ved å kommentere på utseendet mitt. Det er veldig synd at noen prøver å gjøre en positiv opplevelse negativ, skriver hun.

19-åringen sier videre at dette ikke er første – og at det neppe vil bli den siste – kommentaren som gis om hennes ytre, men at hun vil minne folk på at ord kan være skadelige.

– Når alt kommer til alt er jeg bare 19 år gammel, og jeg er så takknemlig for alle de fantastiske mulighetene jeg har fått tatt del i. Jeg forstår at å være i offentlighetens lys åpenbart medfølger konsekvenser, men jeg nekter å tolerere mennesker som tror det er greit å offentlig kommentere og granske andres vekt og utseende.

Stor støtte

Ramsay har mottatt massiv støtte i sosiale medier etter at hun tok til motmæle mot Allen. Siden onsdag har innlegget hennes får nesten en halv million likerklikk, og nesten 25 000 kommentarer.

Ifølge blant annet Sky News skal Allen ha tatt kontakt med Ramsay tidligere denne uken for å gi henne en unnskyldning.

Tilly Ramsay ble først kjent etter å ha dukket opp på flere av farens TV-programmer, som «MasterChef Junior» og «Hell’s Kitchen». I 2015 fikk hun sitt eget TV-program sammen med familien kalt «Matilda and the Ramsay Bunch» på BBC, som var et matlagingsprogram for barn. TV-serien ble sendt i fem sesonger, skriver Insider.

I dag har 19-åringen 9,6 millioner følgere på TikTok, og til sammen har hun samlet opp over 100 millioner likerklikk i appen. Kjendisfaren figurerer ofte i videoene hennes, mens andre viser kjendisdatteren som lager mat eller deltar i TikTok-challenges.

Hun deltar også, som tidligere nevnt, i den britiske versjonen av «Skal vi danse», hvor hun er partner med den ukrainske profesjonelle danseren Nikita Kuzmin. Lørdag kveld sikret hun seg en plass med videre i konkurransen, med 36 poeng fra dommerne, ifølge the Evening Standard.