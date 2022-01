STØTTER AVGJØRELSEN: En rekke av deltagerne fra den aktuelle sesongen sier det er riktig avgjørelse å fjerne sesongen fra Viaplay og Viafree.

«Paradise Hotel»-deltagere støtter fjerning av sesong etter voldtektsdom

Flere deltagere støtter avgjørelsen om å fjerne en «Paradise Hotel»-sesong etter at vinneren ble dømt for voldtekt. TV-selskapet Nent fratok vinneren pengepremien på 250.000 kroner og har nå gitt den videre til et veldedig formål.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Mandag ble det kjent at fjorårets «Paradise Hotel»-deltager Markus Nikolai Grønberg (23), er dømt til fire år og fem måneder fengsel for voldtekt av en 14 år gammel jente.

Grønberg nekter straffskyld, og hans forsvarer Tor Haug har opplyst at de anker dommen. Han var 20 år da hendelsen beskrevet i dommen fant sted.

I finaleepisoden som ble sendt i august vant Grønberg en pengepremie på 250.000 kroner.

Ifølge VGs opplysninger ble Grønberg fratatt pengepremien som en konsekvens av at han løy til produksjonen om at han var under etterforskning, og pengepremien er i ettertid blitt gitt til et veldedig formål.

Det er ukjent hvilken organisasjon som har mottatt pengepremien. VG har vært i kontakt med Nent som ikke ønsker å kommentere saken. Grønbergs forsvarer ønsker ikke å kommentere saken utover dette:

– Vi har god tro på at vi skal vinne frem hvis saken kommer inn i Lagmannsretten.

– Viktig og riktig

Mandag valgte Nent å fjerne sesong 14 av «Paradise Hotel» på Viaplay og Viafree som følge av dommen.

– Når dommen kom ble alle vi andre deltagerne enige om at vi var nødt til å si noe. Vi har mye medfølelse for fornærmede, så vi la alle ut for å vise at vi synes det var viktig og riktig av Nent å fjerne sesongen, sier deltager Victoria Lovise Langfjell til VG.

DELTAGER: Victoria Lovise Langfjell sier at hun og de andre deltagerne ble enig om å vise støtte til avpubliseringen på sosiale medier.

Langfjell vant finalen av «Paradise Hotel» sammen med Grønberg, men mottok ingen pengepremie da Grønberg kastet kulen i en såkalt «troskapstest».

– Hvorfor synes du det er riktig å fjerne sesongen?

– Vi har jo vært på TV med personen det gjelder, og serien har blitt vist på TV og ligget tilgjengelig. Det har vært mye om sesongen i mediene og sosiale medier, og jeg kan ikke forestille meg den påkjenningen det må ha vært for offeret, og hvordan det har vært for henne.

– Burde vært strengere

Bistandsadvokaten gikk mandag hardt ut mot Nent og sa at de burde ha stanset sesongen så fort de ble kjent med at Grønberg var tiltalt for voldtekt, og er kritisk til at de kåret den nå voldtektsdømte deltageren til vinner.

Smith beskrev det som «kynisk» at de valgte å sende episodene hvor Grønberg kåres til vinner. Han har også tidligere vært kritisk til castingprosessen til realitykonseptet.

På spørsmål om hva Langfjell tenker om kritikken svarer hun følgende:

– Han var tiltalt for noe alvorlig, men han var ikke dømt. Så på en måte er det er bra at de ventet, og de var raske med å fjerne så fort det kom en dom.

– Hva tenker du om kritikken knyttet til castingprosessen?

– Dette er ikke første gang at en realitydeltager er tiltalt eller dømt. Jeg synes det burde være strengere. Man får spørsmål om det under casting, men de har jo ikke mulighet til å sjekke om vi har rent rulleblad. Det er vanskelig når det er tillitsbasert, og det er jo veldig synd for det kan få konsekvenser som det her.

– Helt forferdelig

I tillegg til Langfjell har en rekke av deltagerne fra den aktuelle sesongen uttalt seg på sosiale medier. Både Maiken Utsi og Rachel Sadiki skrev at de støtter avgjørelsen om å fjerne sesongen. TV-profil Erik Sæter la mandag ut en Instagramhistorie hvor han startet med å uttrykke medfølelse overfor offeret i saken.

«Det må være helt forferdelig å ikke bare bli utsatt for noe helt forferdelig – men også bli påmint om det gjennom å se gjerningsmannen både på TV, i mediene og SoMe».

Til VG sier han at han mener vurderingen til Nent med å sende sesongen var den riktige vurderingen.

– Det er gjerningsmannen som har gjort galt – ikke produksjonsselskap, TV-kanal eller andre deltagere. Hvis Nent hadde tatt sesongen av skjermen før rettssak hadde det skapt en farlig presedens, sier han og legger til:

TV-PROFIL: Erik Sæter var deltager i den aktuelle sesongen. Han mener det hadde skapt en farlig presedens hvis Nent hadde stanset sesongen på et tidligere tidspunkt.

– Like fullt er det ingen tvil om at det nå, med fakta i hånden, er helt rett å fjerne sesongen. For selv om det er mange som sikkert syns det er kjipt, inkludert meg selv så er det bare ett offer i denne saken man burde ta hensyn til.

Også deltager Ludvig Dyreng har registrert at produksjonen har fått en del kritikk. Mandag skrev han på Instagram at han mener de som jobber meg casting av «Paradise Hotel» gjør en profesjonell og grundig jobb.

«Dessverre er norsk lov sånn at det ikke kan pålegges å legge frem politiattest for deltagelse i et TV-program, og dermed ligger det et stort personlig ansvar hos oss deltagere om å oppgi korrekte opplysninger. I dag ser vi direkte konsekvenser til at nettopp dette personlige ansvaret ikke ble tatt på alvor av den deltageren det gjelder».

Slik kringkastingsloven er i dag har ikke produksjonsselskap mulighet til å hente ut vandelsattest på deltagere.

I august sa Nent til VG at castingprosessen er tillitsbasert.

– Vår evaluering beror på deres svar på våre spørsmål, så når informasjon tilbakeholdes fra oss, er det en alvorlig sak. Alle som kommer til casting hos oss blir underveis innstendig bedt om å være ærlige, skrev de i en e-post.